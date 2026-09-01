Un nou muzeu dedicat patrimoniului istoric al Transilvaniei a fost inaugurat la Cluj-Napoca

Alexandra Păvăloi
Foto creditFacebook / Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
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Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a inaugurat duminică MuTRA – Galeria Istorică a Transilvaniei, un nou muzeu dedicat conservării, cercetării și valorificării patrimoniului istoric.

Situat la Florești, județul Cluj, noul muzeu integrează depozite pentru patrimoniu, laboratoare de restaurare, spații de cercetare, săli de expoziție, ateliere educative și o sală de conferințe, oferind condiții moderne atât pentru specialiști, cât și pentru public.

„Suntem martorii nașterii primului muzeu construit de la zero în această perioadă de după 1989”, a menționat Andras Demeter, ministrul interimar al Culturii.

MuTRA are o suprafață construită de peste 11.000 de metri pătrați și a fost realizat printr-o investiție de aproximativ 145 de milioane de lei, finanțată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri guvernamentale.

Inspirat de modele europene

Inaugurarea noului muzeu a fost însoțită de concerte, tururi ghidate, reconstituiri istorice și activități pentru toate vârstele, marcând deschiderea oficială a noului muzeu. Foto: Facebook / Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Conceptul arhitectural al clădirii a fost inspirat de Muzeul Moesgaard din Danemarca și urmărește protejarea patrimoniului prin soluții sustenabile. Construcția este parțial îngropată și utilizează microclimatul natural pentru conservarea colecțiilor, reducând consumul de energie și limitând intervențiile mecanice asupra mediului interior.

Potrivit reprezentanților muzeului, proiectul a fost adaptat condițiilor climatice din România în urma unor simulări realizate împreună cu specialiști din Germania și Danemarca.

Noua clădire este destinată nu doar păstrării patrimoniului, ci și apropierii publicului de istorie prin expoziții, activități educative și proiecte de cercetare. Organizatorii consideră că MuTRA va deveni un reper cultural pentru Transilvania și un spațiu dedicat dialogului dintre patrimoniu, educație și comunitate.

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