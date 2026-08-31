Romfilatelia dedică o emisiune filatelică lui George Enescu, Yehudi Menuhin și Sergiu Celibidache

Romfilatelia lansează o emisiune filatelică dedicată lui George Enescu, Yehudi Menuhin și Sergiu Celibidache, cu prilejul celei de-a douăzecea desfășurări a Concursului Internațional „George Enescu”.

Emisiunea este alcătuită din trei timbre cu valorile nominale de 16 lei, 18 lei și 30 lei, precum și din plicul „Prima zi”, un carton filatelic și o mapă filatelică specială.

George Enescu rămâne una dintre cele mai importante personalități ale culturii române și universale, fiind apreciat deopotrivă ca violonist, compozitor, dirijor și pedagog.

Alături de Enescu sunt omagiați dirijorul Sergiu Celibidache și violonistul Yehudi Menuhin, două nume de referință ale muzicii secolului al 20-lea, legate de marele muzician român prin relații artistice și spirituale deosebite.

Impactul celor trei artiști

Relația dintre George Enescu și Yehudi Menuhin a început în anul 1927, când tânărul violonist american, în vârstă de 11 ani, l-a întâlnit pe marele muzician român la Paris.

Enescu i-a devenit profesor și mentor, influențându-i nu doar formarea artistică, ci și modul de a înțelege muzica. De-a lungul vieții, Menuhin a vorbit cu profundă recunoștință despre cel pe care îl considera cel mai important dascăl al său.

Cunoscut pentru exigența sa artistică și pentru convingerea că muzica trebuie trăită în momentul interpretării, Celibidache a influențat profund arta dirijorală prin viziunea sa asupra actului muzical și prin activitatea desfășurată la pupitrul unor orchestre de prestigiu din Europa.

Concursul Internațional „George Enescu”

Înființat în anul 1958, Concursul Internațional „George Enescu” este una dintre cele mai prestigioase competiții de muzică clasică din Europa și un reper în promovarea tinerelor talente. Organizat de Artexim sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, concursul reunește muzicieni din întreaga lume și se desfășoară alternativ cu Festivalul Internațional „George Enescu”.

Competiția cuprinde secțiunile violoncel, vioară, pian și compoziție și poartă mai departe moștenirea artistică a marelui compozitor român. De-a lungul timpului, numeroși laureați ai concursului au devenit artiști apreciați pe marile scene internaționale, confirmând rolul competiției în descoperirea și promovarea noilor generații de muzicieni.

Cea de-a douăzecea desfășurare a Concursului Internațional „George Enescu” are loc în perioada 23 august – 19 septembrie 2026, la București, reunind sute de concurenți din zeci de țări.

Foto credit: Romfilatelia