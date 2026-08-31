Două românce din Cernăuți au fost decorate de Președintele României la prima celebrare a Zilei Limbii Române în Ucraina

Două românce au fost decorate sâmbătă la Biserica Armenească din Cernăuți de Președintele României, Nicușor Dan, în cadrul primei celebrări oficiale a Zilei Limbii Române în Ucraina, informează Agerpres.

Distincțiile au fost acordate în cadrul Concertului „George Enescu – Ambasador al culturii române”, susținut de artiști ai Operei Naționale din București, sub coordonarea maestrului Ștefan Ignat.

Cristina Paladian, șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria A – „Literatură”, iar Elena Nandriș, fost primar al satului Mahala din regiunea Cernăuți, a fost distinsă cu Medalia „Meritul Cultural”, clasa a III-a, categoria B – „Muzică”.

Cele două românce au fost decorate „în semn de înaltă apreciere pentru eforturile depuse pentru protejarea drepturilor lingvistice și educaționale ale persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, pentru contribuția importantă avută la consolidarea spiritualității și culturii românești, precum și pentru promovarea relațiilor de prietenie româno-ucrainene”.

La primirea distincției, Cristina Paladian a mulțumit autorităților din România pentru distincție și a prezentat-o ca pe o obligație de a se dedica în continuare „însușirii limbii și culturii române”.

Programul ceremoniilor aniversare în Cernăuți

Programul a început în Piața Centrală din Cernăuți, unde participanții au aprins candele și au depus flori la Memorialul Eroilor ucraineni. Au fost depuse flori și la monumentele lui Taras Șevcenko și Mihai Eminescu.

La manifestări au participat ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, secretarul de stat în Ministerul Culturii Diana Băciuna, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko, precum și reprezentanți ai comunității românești și ucrainene.

Delegația s-a întâlnit apoi cu liderii comunității românești la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”.

Secretarul de stat Diana Băciuna a mulțumit părinților, artiștilor, scriitorilor și jurnaliștilor pentru rolul lor în păstrarea limbii române în regiunea Cernăuți, precum și tuturor celor care „au reușit să o transmită din tată în fiu, din mamă în fiică”.

„Este meritul tuturor membrilor comunității din Ucraina că au păstrat limba română”, a subliniat secretarul de stat.

Mormânt restaurat în cimitirul din Cernăuți

Programul a inclus și o vizită la Cimitirul Vechi din Cernăuți, unde se află aproximativ 600 de morminte ale unor personalități importante pentru istoria și cultura română, între care cel al cărturarului Aron Pumnul, profesorul lui Mihai Eminescu.

Cu acest prilej, a fost omagiat și diplomatul George D. Gallin, fost reprezentant al Regatului României la Cernăuți. Mormântul său, vandalizat în perioada sovietică și aflat în pericol de prăbușire, a fost restaurat după 86 de ani fără lucrări de întreținere, cu sprijin financiar din partea Guvernului României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Consulul general Irina Loredana Stănculescu a atras atenția asupra necesității conservării patrimoniului funerar românesc: „Cimitirul istoric are nevoie de renovare și cred că un proiect transfrontalier ar fi binevenit. Și cred că este de datoria noastră să păstrăm vie memoria înaintașilor noștri”.

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual în 31 august și în Ucraina în urma decretului semnat în 12 martie 2026 de președintele Volodimir Zelenski.