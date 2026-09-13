Președintele României despre Sfânta Magdalena de la Mălainița: Un simbol al devotamentului și al statorniciei

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena la Mănăstirea Mălainița din Serbia. „Rămâne un simbol al devotamentului și al statorniciei”, a subliniat șeful statului.

Mesajul Președintelui României a fost citit de Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni. Nicușor Dan a evidențiat semnificația proclamării locale pentru comunitatea românească din Valea Timocului și pentru Biserica Ortodoxă Română.

„Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Malainița este o sărbătoare a credinței, dar și a memoriei și a continuității unei comunități care, de-a lungul generațiilor, și-a păstrat cu demnitate identitatea, tradițiile și legătura cu valorile sale spirituale”.

Coeziune, credință și solidaritate

Președintele României a arătat că proclamarea locală are o semnificație aparte pentru românii din Valea Timocului: „Ne vorbește elocvent despre coeziune, credință și solidaritate, despre legătura indisolubilă dintre generații și despre importanța valorilor care dau continuitate”.

Nicușor Dan a reiterat angajamentul Administrației Prezidențiale „de a consolida legăturile cu românii din afara granițelor țării”.

„Prezervarea și promovarea identității naționale, a limbii, a credinței, a culturii și tradițiilor românești constituie o responsabilitate fundamentală și o prioritate a statului, care are datoria de a fi alături de românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla”, a subliniat șeful statului român.

Memoria un izvor de speranță

Președintele României i-a felicitat pe cei implicați în păstrarea vieții spirituale și culturale a comunităților românești din Serbia.

„Fie ca amintirea Sfintei Magdalena de la Malainița să devină pentru toți cei care îi vor cinsti memoria un izvor de speranță, încredere și de forță spirituală”.

„Dumnezeu să binecuvânteze România, Serbia și pe toți cei care, prin credință, respect și bună înțelegere, clădesc un viitor al apropierii și al bunei vecinătăți”, a transmis la final Nicușor Dan.

Foto credit: Facebook / Nicușor Dan