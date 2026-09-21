Nouă ierarhi au sfințit pictura Bisericii „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, supranumită „Catedrala din Mănăștur”

Nouă ierarhi au sfințit duminică pictura Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, cunoscută drept „Catedrala din Mănăștur”.

Slujba a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Episcopii Ignatie al Hușilor, Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Visarion al Tulcii, Benedict al Sălajului, Ieronim al Daciei Felix, Macarie al Europei de Nord, Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și Arhiereul vicar Teofil de Iberia al Spaniei și Portugaliei.

Sărbătoare a comunității

Citându-l pe Sfântul Apostol Pavel, Înaltpreasfințitului Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioși să urmeze Crucii lui Hristos: „Mie nu-mi este a mă lăuda în altceva decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume”.

„Stindardul creștinilor este crucea și, pe bună dreptate, înaintașii noștri ziceau: sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce oricând Îl urmăm”.

Totodată, mitropolitul i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea lăcașului de cult, subliniind dimensiunea duhovnicească a unei asemenea lucrări.

„Harul lui Dumnezeu s-a coborât peste biserică și peste noi. Totul e plin de har și de binecuvântare. E greu de rezumat, atunci când se finalizează o asemenea lucrare, tot efortul care s-a depus”.

Distincții pentru ctitori

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitului Părinte Andrei i-a acordat Ordinul „Credință și comuniune” pentru clerici părintelui paroh Dan-Dorian Cismaș, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru activitatea pastoral-misionară și implicarea în lucrările de pictare și înfrumusețare a bisericii.

Părintele Vasile Raus, ctitorul lăcașului de cult și paroh al comunității între 1990 și 2019, a primit „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Au fost acordate distincții altor clerici, precum și ctitorilor și binefăcătorilor care au sprijinit lucrările bisericii.

Totodată, ierarhii care au participat la slujba sfințirii au primit o icoană cu reprezentarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii bisericii.

„Catedrala din Mănăștur”

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost ridicată începând din 1990 și este închinată eroilor Revoluției din decembrie 1989. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 6 mai 1990, iar lucrările de construire s-au încheiat în 2018.

Lăcașul a fost sfințit în ianuarie 2019 de Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, iar cele patru clopote ale bisericii în aprilie 2022.

Sfințirea picturii a reprezentat momentul central al manifestărilor „Zilele Sfințirii”, desfășurate în perioada 13–20 septembrie la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Programul a inclus slujbe, conferințe, lansări de carte, o procesiune și manifestări dedicate istoriei comunității.