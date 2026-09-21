PS Ioan Casian a participat la întronizarea noului arhiepiscop grec al Canadei

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, a participat sâmbătă la slujba de întronizare a Înaltpreasfințitului Părinte Apostolos, noul Arhiepiscop Ortodox Grec al Canadei.

Din delegația Bisericii Ortodoxe Române au mai făcut parte Părintele Petre Busuioc, vicar administrativ, și Ieromonahul Policarp, starețul Mănăstirii Ortodoxe Române „Sf. Efrem cel Nou” și „Înălțarea Sf. Cruci” din Mono, Ontario.

Evenimentul a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală Greacă „Sfântul Nicolae” din Toronto și a reunit ierarhi ai mai multor Biserici Ortodoxe autocefale și autonome, între care reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice, ai Mitropoliei Ucrainene din Canada, ai Episcopiei Ortodoxe Sârbe pentru Estul Statelor Unite, ai Bisericii Ortodoxe din America (OCA) și ai Episcopiei Ortodoxe Române a Americii.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai mai multor confesiuni creștine: Biserica Romano-Catolică, Biserica Armeană Apostolică și Biserica Coptă.

Din partea autorităților canadiene au participat Jean Chrétien, fost prim-ministru al Canadei, Doug Ford, prim-ministrul provinciei Ontario, precum și alți miniștri și reprezentanți ai autorităților federale și locale.

Rugăciune și discursuri

Slujba de întronizare a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Nikita, Arhiepiscop de Thyateira și Marea Britanie.

La final au fost rostite mai multe discursuri, între care mesajul transmis de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Nikita și mesajul noului Arhiepiscop Ortodox Grec al Canadei, Înaltpreasfințitul Părinte Apostolos.

Unitatea, tineretul, educația, limba greacă și păstrarea identității ortodoxe grecești au constituit temele centrale ale discursului inaugural ținut de Înaltpreasfințitul Părinte Apostolos.

„Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt care să definească noul capitol al Arhiepiscopiei noastre, acela ar fi «unitate»”, a subliniat noul arhiepiscop, citat de Orthodox Times. „Mulți membri, un singur trup; multe daruri, o singură misiune.”

Ierarhul a precizat că privește întronizarea sa pe „luarea Crucii Domnului” și începerea unei noi misiuni. Un episcop nu este chemat să exercite autoritate asupra oamenilor, ci să-i slujească după exemplul lui Hristos, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Apostolos le-a oferit ierarhilor prezenți câte un engolpion, ca semn de apreciere, iar apoi i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți.

Mesajul Episcopului Ioan Casian

„Ne-am bucurat să participăm la acest moment deosebit pentru comunitatea greacă din Canada, dar și pentru Biserica Ortodoxă din Canada, în general. Noul arhiepiscop este o nouă voce care vine să se adauge lucrării misionare a jurisdicțiilor ortodoxe din Canada”, a transmis Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei.

Ierarhul român a precizat că a avut o colaborare foarte bună cu fostul Arhiepiscop Ortodox Grec Sotirios, în cadrul Conferinței Episcopilor Ortodocși din Canada – colaborare pe care speră să o aprofundeze cu noul arhiepiscop grec al Canadei.

„Doresc să putem continua și să dezvoltăm promovarea aspectelor esențiale ale vieții eclesiale, care au contribuit și contribuie la îmbunătățirea relațiilor sociale, la eliminarea inegalităților, la ajutorarea celor aflați în nevoie și la promovarea unor valori precum rugăciunea, toleranța, dialogul intercreștin, interreligios și social”, a transmis Părintele Episcop Ioan Casian.

„Am constatat, la nivelurile instituționale la care am participat, o anumită erodare a reprezentativității sociale și a manifestărilor vizibile ale creștinismului, fapt care ar trebui să ne îngrijoreze”.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian a amintit în acest context că multe dintre realitățile societății de astăzi se datorează contribuției tradiției creștine de-a lungul timpului. „Aceste valori merită încurajate, întărite și continuate”, transmite Preasfinția Sa.

Momentul întronizării noului Arhiepiscop Ortodox Grec al Canadei a constituit o expresie a comuniunii și colaborării dintre diferitele jurisdicții ortodoxe prezente în Canada, precum și a dialogului dintre Bisericile și comunitățile creștine din această țară, transmit reprezentanții Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.