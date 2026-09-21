Eparhii

Un fragment din lemnul Sfintei Cruci a fost dus spre închinare la Focșani

Alexandru Boboc
Foto creditArhiepiscopia Buzăului și Vrancei
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Un fragment din lemnul Sfintei Cruci a fost dus duminică la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva și Izvorul Tămăduirii” (Catedrala Unirii) din Focșani de Înaltpreasfințitul Părinte Varnava, Mitropolit de Neapolis și Stavroupolis din Biserica Ortodoxă a Greciei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului și Vrancei, împreună cu ierarhul din Grecia.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a amintit că lemnul Sfintei Cruci a mai fost adus în eparhie în urmă cu nouă ani, cu prilejul hramului Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului” din Buzău.

Crucea și Învierea

Mitropolitul Varnava a mulțumit pentru primirea călduroasă și a explicat că trăsătura definitorie a Ortodoxiei este aceea de a fi „Biserica Crucii și a Învierii”, subliniind că „prin Cruce a venit bucurie la toată lumea”.

Înaltpreasfinția Sa a oferit o perspectivă teologică asupra lui Iisus Hristos ca „Împărat al slavei”, evidențiind că este un unul unic și paradoxal, care nu deține o armată pământească și nu constrânge pe nimeni să Îl urmeze.

În semn de mulțumire, Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului și Vrancei i-a dăruit oaspetelui o icoană cu reprezentarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, ocrotitoarea Moldovei.

După Sfânta Liturghie, cei doi ierarhi au binecuvântat noul corp de clădire al Protoieriei Focșani I.

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