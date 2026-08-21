Bastionul Crăișor din Cetatea Oradea intră în circuitul turistic după reabilitare

Bastionul Crăișor din Cetatea Oradea va intra începând cu 1 septembrie în circuitul turistic al municipiului, după o reabilitare de aproximativ 18 milioane de lei.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pe componenta dedicată turismului și culturii.

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă organizată la Bastion Crăișor, finalizarea lucrărilor și a precizat că fondurile europene au acoperit aproximativ 10 milioane de lei din valoarea proiectului. Contribuția locală a fost de aproximativ 8 milioane de lei.

„Prin acest proiect au fost scoase la lumină minunățiile pe care le vedeți aici, iar bastionul va intra în circuitul turistic al municipiului Oradea”, a declarat primarul.

Potrivit edilului, Primăria Oradea a investit până acum aproximativ 25 de milioane de euro în Cetatea Oradea, prin proiecte finanțate din fonduri europene.

Descoperiri arheologice în timpul lucrărilor

Bastionul Crăișor a fost construit între anii 1569-1570 și este cel mai nou obiectiv restaurat din Cetatea Oradea.

Lucrările au avut și o componentă arheologică importantă. Managerul proiectului, Mihaela Neag, a explicat că în interiorul bastionului au fost decopertați 10.500 de metri cubi de pământ.

Cercetările arheologice au scos la lumină cele două cazemate cu gangurile lor boltite, curțile aferente, ziduri ale cetății și ale fostului palat episcopal medieval.

Potrivit managerului de proiect, cea mai importantă descoperire este una dintre statuile apostolilor care au susținut coloanele altarului fostei catedrale gotice. Reabilitarea a inclus și lucrări de drenaj, pentru protejarea zonei de acumulările de apă.

„Nu am mai avut până acum o asemenea lucrare, cu scoaterea unei cantități atât de mari de pământ”, a spus Mihaela Neag.

Materiale compatibile cu monumentul istoric

Dirigintele de șantier, Ioana Bob, a explicat că echipa a folosit materiale compatibile cu structura istorică a bastionului.

Constructorii au integrat cărămidă veche, recuperată din demolări de construcții istorice din România și Ungaria. Lucrările au pus în valoare structura originală a drumului de rond și elementele defensive ale bastionului.

Cetatea Oradea este unul dintre reperele turistice importante ale municipiului. Reabilitarea Bastionului Crăișor adaugă un nou spațiu vizitabil în ansamblul istoric și completează investițiile prin care orașul își valorifică patrimoniul cultural.

Foto credit: Municipiul Oradea