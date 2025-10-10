Ziua Mondială a Sănătății Mintale 2025: Importanța accesului la sprijin psihologic și psihiatric în perioade de criză

Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată anual în data de 10 octombrie, iar tema din acest an, „Accesul la servicii: Sănătatea mintală în situații de catastrofă și urgență”, subliniază importanța accesului la servicii de sprijin psihologic și psihiatric în perioade de criză.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția asupra faptului că tulburările mintale se numără printre principalele cauze de dizabilitate la nivel global, iar lipsa accesului la servicii adecvate poate agrava impactul situațiilor de urgență, precum războaiele, dezastrele naturale sau crizele umanitare.

Impactul situațiilor de urgență

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproape toate persoanele afectate de conflicte sau catastrofe trec printr-o formă de suferință psihologică, iar una din cinci (aproximativ 22%) dezvoltă tulburări precum depresie, anxietate sau stres post-traumatic.

În astfel de contexte, serviciile medicale sunt adesea perturbate, iar persoanele cu afecțiuni psihice severe devin deosebit de vulnerabile. OMS recomandă includerea sprijinului psihosocial în planurile de pregătire pentru situații de urgență și formarea personalului medical în acordarea primului ajutor psihologic.

De asemenea, organizația subliniază că urgențele pot evidenția nevoia pentru dezvoltarea unor sisteme mai bune de îngrijire mintală, prin investiții și coordonare între instituțiile publice și societatea civilă.

Situația în România

În România, se estimează că aproximativ 22.000 de copii și tineri trăiesc cu un diagnostic de boală mintală, potrivit unui raport realizat de UNICEF realizat în anul 2022. Deși aproape 9% dintre copiii români au nevoie anual de servicii de sănătate mintală, accesul la tratament specializat rămâne limitat.

Mulți dintre cei care solicită ajutor se adresează medicilor de familie sau pediatrilor, iar cazurile care ajung la specialiști în psihiatrie pediatrică sunt puține. În sistemul preuniversitar, un consilier școlar deservește în medie 1.200 de elevi, iar numărul locurilor pentru rezidențiat în psihiatrie pediatrică este redus, ceea ce afectează disponibilitatea serviciilor.

Copiii din mediul rural sau din grupuri vulnerabile sunt printre cei mai expuși riscului de a dezvolta tulburări emoționale sau comportamentale, din cauza lipsei resurselor și a sprijinului specializat. Potrivit aceluiași raport UNICEF, peste 40% dintre cazurile nou diagnosticate cu tulburare din spectrul autist sunt copii proveniți din mediul rural.

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române

Biserica Ortodoxă Română desfășoară, prin Federația Filantropia, programe dedicate prevenirii și combaterii dependențelor și promovării sănătății mintale. Până în prezent, au fost formați peste 500 de consilieri în domeniul adicțiilor, care oferă sprijin în comunitățile lor, contribuind la identificarea timpurie a problemelor și la sprijinirea persoanelor aflate în suferință.

În același spirit al cooperării și al preocupării pentru echilibrul sufletesc al oamenilor, la Palatul Patriarhiei a avut loc recent Conferința Națională „Hristocentric”, care a reunit clerici și specialiști în sănătate mintală. În cadrul evenimentului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat importanța ca duhovnicii să cunoască elementele esențiale ale sănătății mintale, iar specialiștii să respecte dimensiunea spirituală a vindecării.

Părintele Florin Petre, secretar patriarhal și preot de caritate la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, a evidențiat, în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, nevoia unei colaborări interdisciplinare între psihiatri, psihologi, asistenți sociali și preoți, precum și importanța formării continue a clericilor în domeniul sănătății mintale, în special în comunitățile unde accesul la servicii de specialitate este redus.

De asemenea, la nivelul fiecărei eparhii sunt derulate proiecte dedicate promovării sănătății mintale și sprijinirii persoanelor aflate în dificultate. Cel mai recent exemplu este inițiativa Arhiepiscopiei Dunării de Jos, care a demarat construcția unui centru specializat în sănătate mintală, destinat îngrijirii și consilierii tinerilor vulnerabili.

Apel la acțiune

Tema din 2025 reamintește că sănătatea mintală trebuie tratată ca o prioritate strategică, nu ca o problemă secundară.

„Sănătatea mintală trebuie considerată o responsabilitate colectivă și o prioritate pe termen lung”, se arată în apelul OMS, care coordonează, împreună cu partenerii săi internaționali, acțiuni de consolidare a serviciilor de sprijin psihosocial în peste 50 de țări afectate de conflicte sau dezastre.

