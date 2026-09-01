Noul Centru Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș a fost inaugurat: Act de mărturisire de a trăi cu Dumnezeu

Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș a fost inaugurat luni. „Este un act de mărturisire a dorinței și opțiunii de a trăi cu Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la slujba de binecuvântare a noii clădiri.

La ceremonia de inaugurare au participat reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, cadre medicale și invitați.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat semnificația binecuvântării unui așezământ medical, evocând cuvintele Sfântului Ierarh Luca al Crimeei: „Credincioșii nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că deasupra lor stăpânește o Putere superioară: Dumnezeu”.

Rezultate concrete pentru pacienți

La manifestare au participat premierul interimar al României Ilie Bolojan și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

„Este o investiție importantă pentru Târgu Mureș, dar mai ales pentru pacienții din întreaga țară care au nevoie de astfel de servicii medicale”, a afirmat prim-ministrul interimar.

Ministrul interimar al Sănătății a evidențiat faptul că utilitatea investiției va fi măsurată prin rezultatele obținute pentru pacienți: „Valoarea unei investiții în sănătate nu se măsoară doar în metri pătrați, număr de paturi sau valoarea contractului, ci în rezultate concrete pentru pacienți”.

„Nu putem vorbi despre un sistem de sănătate modern fără să vorbim despre infrastructură modernă. Nu putem cere medicilor să facă performanță în condiții de secol trecut și nu putem accepta ca pacientul român să fie nevoit să plece din țară pentru că în România nu există condițiile necesare pentru tratamentul de care are nevoie”, a subliniat Cseke Attila.

Peste 200 de paturi pentru pacienți

Centru Chirurgical Cardiovascular a fost construit în urma unei investiții de peste 150 de milioane de euro, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Noua clădire are o suprafață de aproape 19.400 de metri pătrați și reunește într-un singur centru servicii medicale care până acum funcționau în mai multe spații ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Acesta dispune de 219 paturi, dintre care 214 pentru spitalizare continuă și cinci pentru spitalizare de zi, un bloc operator cu patru săli de operație, între care una hibridă, o unitate de terapie intensivă, trei săli de angiografie și două săli de electrofiziologie.

Așezământul medical este destinat pacienților care au nevoie de intervenții cardiovasculare complexe, inclusiv copiilor cu afecțiuni cardiace grave. Infrastructura va permite reorganizarea circuitelor medicale și desfășurarea activității în condiții moderne atât pentru pacienți, cât și pentru personal.

Primii pacienți sunt așteptați în noua clădire la începutul anului 2027. Centrul completează activitatea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, unul dintre centrele importante ale medicinei cardiovasculare din România.