Comunitatea din Târgu Jiu este invitată să citească în jurul Mesei Tăcerii în memoria lui Constantin Brâncuși

Comunitatea din Târgu Jiu este invitată să citească în jurul Mesei Tăcerii în 12 septembrie, într-o inițiativă dedicată lui Constantin Brâncuși.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Librăria Cărturești, acțiunea va avea loc între orele 16:00 și 18:00 în cadrul turneului național „Mișcarea pentru Lectură”.

Participanții sunt invitați la o sesiune de lectură în tăcere timp de 40 de minute, în care fiecare va putea citi din propria carte. Actrița Maia Morgenstern va purta apoi un dialog cu cei prezenți despre lectură și rolul acesteia în viața de zi cu zi.

Roxana Tănăsachi, Corporate Affairs Manager Cărtureşti, a subliniat importanța momentului în cadrul Anului Constantin Brâncuși: „Propunem comunităţii din Târgu Jiu o experienţă inedită şi un cadru în care liniştea îşi face loc. Cărtureşti alege să-i onoreze opera printr-un gest simplu, dar cu o simbolistică puternică: liniştea şi apropierea create în jurul unei cărţi”.

„Vrem să arătăm că lectura poate avea loc oricând şi oriunde. Astfel, sperăm să inspirăm comunitatea locală şi să stabilim un nou reper social şi relaţional pe care oamenii din Târgu Jiu să continue să-l urmeze şi în viitor”, a adăugat aceasta.

Participarea este gratuită și nu necesită înscriere.