Fotografii realizate de Constantin Brâncuși vor fi expuse în premieră la București

Publicul va putea vedea 40 de fotografii originale realizate de Constantin Brâncuși, la Art Safari New Museum din București, în perioada 18 septembrie – 20 decembrie.

Fotografiile vor fi expuse în cadrul proiectului „Brâncuși și muzele sale”, curatoriat de Doina Lemny, istoric de artă și cercetătoare a operei brâncușiene. Acestea provin din colecția Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Expoziția marchează Anul Constantin Brâncuși, instituit în 2026 la împlinirea a 150 de ani de la nașterea sculptorului român. Proiectul va fi prezentat la Art Safari New Museum, în spațiul din Piața Amzei 13, București.

„Vor fi expuse, pe lângă sculpturi, fotografii originale, documente și filme care vor recrea ambianța atelierului parizian”, a spus curatoarea.

Prin aceste materiale, publicul va putea urmări relațiile culturale și personale care au influențat universul artistic al lui Brâncuși.

Muzele artistului

Potrivit unui comunicat de presă a unei instituții de cultură, expoziția prezintă relația lui Constantin Brâncuși cu femeile care i-au fost prietene, confidente, admiratoare sau surse de inspirație. Unele dintre aceste femei au inspirat lucrări cunoscute, între care „Domnișoara Pogany”, „Prințesa X” și „Muza adormită”.

Maria Munteanu, coordonatoarea expoziției, a spus că aceste prezențe au fost mai mult decât figuri discrete în viața artistului.

„Femeile din viața lui Brâncuși au fost adesea mai mult decât prezențe discrete: interlocutoare, confidente, spirite libere ale Parisului începutului de secol 20”, a declarat Maria Munteanu.

Anul Constantin Brâncuși

Constantin Brâncuși s-a născut în 19 februarie 1876, la Hobița, în județul Gorj. A urmat Școala de Arte și Meserii din Craiova și Școala de Belle-Arte din București, apoi a plecat la Paris, unde și-a dezvoltat limbajul artistic.

Cu ocazia împlinirii a 150 ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, în luna februarie, a avut loc conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu Jiu, grav compromis în ultimele decenii”. La eveniment au participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, reprezentanți ai Academiei Române, ai mediului universitar și cultural, oameni de artă și cercetători.

De asemenea, Preafercirea Sa a scris volumul „Brâncuși – sculptor creștin ortodox”. Cartea evidențiază dimensiunea spirituală a operei brâncușiene și îl prezintă pe sculptor ca artist care a unit credința cu arta, naționalul cu universalul și efemerul cu eternul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro