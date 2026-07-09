Cinci compoziții muzicale inspirate de opera lui Constantin Brâncuși vor fi prezentate în premieră la Londra

Cinci compoziții muzicale inspirate de opera lui Constantin Brâncuși vor avea premiera miercuri, de la 19:30, la Queen Elizabeth Hall din Londra, în cadrul unui concert realizat în asociere cu London Philharmonic Orchestra.

Concertul „Debut Sounds: Hidden Realities” face parte din seria „Brâncuși 150”, organizată de Institutul Cultural Român de la Londra cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului român.

Compozițiile muzicale pornesc de la sculpturile și ideile artistice ale lui Constantin Brâncuși și urmăresc transpunerea acestora în limbaj muzical contemporan.

Cei cinci muzicieni fac parte din programul LPO Young Composers 2025/26, prin care London Philharmonic Orchestra sprijină compozitorii aflați la începutul carierei în realizarea unor noi lucrări orchestrale. În cadrul programului, aceștia au fost îndrumați de compozitorul Sir George Benjamin.

Seyoung Oh este compozitoare și cântăreață sud-coreeană stabilită la Glasgow, Margot Pommellet este compozitoare și flautistă franceză, iar Edward Mascall-Robson este compozitor britanico-japonez și interpret la koto. George Stevenson este un compozitor scoțian stabilit la Edinburgh, iar Michael Taplin își desfășoară activitatea la Londra.

Opera lui Brâncuși, transpusă în muzică

Programul cuprinde lucrările „Beginning of the World”, „Étude pour un oiseau de bronze (In memoriam Brâncuși)”, „Socle”, „Léda” și „Arcus”.

Tinerii compozitori au studiat opera sculptorului român și au participat la un seminar susținut de istoricul de artă Jonathan Vernon, specialist în opera lui Constantin Brâncuși și în modernism.

Lucrările au fost dezvoltate ulterior în cadrul unor sesiuni de mentorat și repetiții cu orchestra. Compozițiile vor fi interpretate de muzicieni ai programului Foyle Future Firsts, alături de membri ai London Philharmonic Orchestra, sub conducerea dirijorului William Cole.

Foto credit: Institutul Cultural Român de la Londra