Anul 2026 este dedicat sculptorului Constantin Brâncuși și sportivei Nadia Comăneci: Simboluri ale excelenței românești

Anul 2026 va fi marcat în România de omagierea a două figuri care au dus numele țării pe culmile recunoașterii internaționale: sculptorul Constantin Brâncuși și marea gimnastă Nadia Comăneci.

Se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor și 50 de ani de la momentul istoric al notei perfecte a gimnastei de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Cu această ocazie, vor avea loc evenimente dedicate celor două personalități.

Anul Constantin Brâncuși

Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, printr-o lege promulgată la 24 iulie 2025 de Președintele României, Nicușor Dan.

Inițiatorii demersului au arătat, potrivit Agerpres, că instituirea Anului Brâncuși reprezintă „un act de omagiere a unei personalități emblematice a culturii românești universale”.

Conform legii, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări culturale, artistice și educaționale dedicate celebrării vieții și operei sculptorului, în limita bugetelor aprobate.

În expunerea de motive se subliniază că acest demers „nu este doar un act de recunoaștere a marelui sculptor, ci și o oportunitate de a valorifica moștenirea sa artistică și de a o transforma într-un instrument de dezvoltare culturală, educațională și economică”.

Născut în 19 februarie 1876, la Hobița, județul Gorj, Constantin Brâncuși este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului 20 și un pionier al artei moderne.

După studiile de la Craiova și București, artistul s-a stabilit la Paris, unde a creat lucrări fundamentale pentru sculptura modernă, precum Sărutul, Masa Tăcerii, Muza adormită, Pasărea măiastră și Coloana Infinitului.

Opera sa, inspirată din arta populară românească și din avangarda europeană, a redefinit limbajul plastic al secolului trecut, Brâncuși fiind ales postum membru al Academiei Române.

Anul Nadia Comăneci

România va marca și „Anul Nadia Comăneci”, instituit printr-o lege promulgată de Președintele României pentru a celebra 50 de ani de la performanța istorică a gimnastei românce la Jocurile Olimpice de vară din 1976, desfășurate la Montreal. Este pentru prima dată când un sportiv român va avea un întreg an dedicat activității sale, potrivit Mediafax.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost desemnat prin lege instituție coordonatoare a activităților din Anul Nadia Comăneci.

În luna octombrie 2025, Nadia Comăneci și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au discutat cu premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Tánczos Barna despre principalele evenimente ale anului 2026: o gală dedicată sportivei în data de 29 mai, lansarea unui documentar și organizarea unor competiții de gimnastică, evenimente sportive și educative.

De asemenea, potrivit GSP.ro, Nadia Comăneci se afla între cele 50 de „Mituri ale Sportului” alese de Gazzetta dello Sport. În episodul al 42-lea, cotidianul italian va lansa în 30 octombrie 2026, împreună cu ediția tipărită, cartea dedicată „Zeiței de la Montreal”.

La 18 iulie 1976, la doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din lume care a obținut nota 10 într-un concurs olimpic, o performanță fără precedent, pentru care tabela electronică nu era pregătită să afișeze perfecțiunea. În cadrul acelei ediții a Jocurilor Olimpice, sportiva româncă a primit șapte note de 10 și a cucerit cinci medalii: trei de aur, una de argint și una de bronz.

Foto credit: Colaj Basilica.ro