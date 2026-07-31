Românii din Neuchâtel continuă renovarea bisericii lor: Au început lucrările la turlă

Comunitatea românească din Neuchâtel, Elveția, continuă renovarea Bisericii „Sfânta Treime și Sfântul Nectarie din Eghina” prin restaurarea turlei lăcașului de cult.

După renovarea acoperișului realizată anul trecut, comunitatea a demarat restaurarea turlei, care va îndeplini și rolul de clopotniță. Potrivit părintelui paroh Marius Manea, turla are o vechime de peste un secol, construcția bisericii datând din perioada 1877–1909.

„A avut mult de suferit din cauza infiltrării apei, structura fiind din lemn”, a declarat preotul pentru Basilica.ro.

Prima etapă a proiectului a constat în demontarea turlei și pregătirea acesteia pentru restaurarea completă. Pe durata lucrărilor, biserica va rămâne temporar fără turlă și cruce.

„Credincioșii se pregătesc deja de marea sărbătoare când turla va fi repusă la locul ei împreună cu crucea și, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, și cu clopote care să-i cheme și să-i adune la Sfânta Liturghie”, a subliniat părintele Marius Manea.

Lucrările sunt realizate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Parohia românească „Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina” din Neuchâtel aparține Arhiepiscopiei Europei Occidentale și este păstorită din anul 2013 de părintele Marius Manea.

Foto credit: Parohia românească din Neuchâtel