Consiliul Județean Bacău va sprijini restaurarea Ansamblului Mănăstirii Cașin

Consiliul Județean Bacău va sprijini restaurarea vechii biserici și a clopotniței din cadrul Ansamblului Mănăstirii Cașin prin cofinanțarea unor cheltuieli aferente proiectului, a cărui valoare totală depășește 15 milioane de lei.

Hotărârea a fost adoptată în ședința din 27 august, fiind alocată din bugetul județului suma de peste 900.000 de lei. Părintele Vlad Roșu a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, că demersurile pentru atragerea fondurilor au început după venirea sa în parohie, în noiembrie 2025.

Biserica și clopotnița se încadrează în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Sprijinul aprobat de Consiliul Județean Bacău va acoperi o parte dintre cheltuielile neeligibile, în special cele legate de documentația necesară intervențiilor.

Demersuri pentru obținerea finanțării

În luna martie a acestui an au fost începute expertiza tehnică și auditul energetic necesare cererii de finanțare, iar după mai multe solicitări de clarificări din partea ministerului, proiectul a fost inclus în Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 75 din 2 iulie 2026.

Fiind vorba despre un monument istoric, documentația presupune studii de specialitate, între care studiu geotehnic, topografic, istoric și arheologic, studiu de parament, expertize asupra elementelor constructive, precum și elaborarea documentațiilor tehnice și obținerea avizelor și autorizațiilor.

Potrivit preotului paroh, documentația este în curs de finalizare, urmând ca în lunile următoare să fie parcursă etapa necesară semnării contractului de finanțare.

Sunt necesare și alte intervenții

Preotul a atras atenția că vor fi necesare alte intervenții pentru zidurile incintei, demisolul curții domnești, fundațiile chiliilor și fundațiile școlii domnești: „Prin urmare, am realizat doar un singur pas din călătoria lungă pe care am început-o”.

„Nădăjduiesc că în acest demers, Dumnezeu va rândui să vină în întâmpinarea noastră și să revedem fosta Mănăstire Cașin strălucind”, a transmis părintele Vlad Roșu.

Ansamblul Mănăstirii Cașin are o istorie de peste 400 de ani, fiind ctitorită de Gheorghe Ștefan Vodă al Moldovei.

Până la secularizarea averilor mănăstirești, așezământul monahal a fost închinat Mănăstirii Cutlumuș din Sf. Munte Athos și Bisericii Sf. Mormânt din Ierusalim, fiind cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei până în secolul 19.

În prezent, lăcașul de cult deservește Parohiei Mănăstirea Cașin I.