Trei monumente istorice ale Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung vor fi restaurate

Trei monumente istorice ale Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung, județul Argeș, vor fi restaurate și puse în valoare în cadrul unui proiect de finanțare semnat la începutul lunii august.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a lăcașului de cult, intervențiile vizează Biserica Bolniței „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, zidul de incintă și chiliile ansamblului monahal.

Contractul a fost semnat între Mănăstirea Negru Vodă, în calitate de beneficiar, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027.

Proiect în sprijinul mănăstirii

Proiectul urmărește consolidarea, restaurarea și conservarea celor trei componente ale ansamblului monahal, toate înscrise în Lista Monumentelor Istorice.

Biserica Bolniței „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, zidul de incintă și chiliile vor fi reabilitate astfel încât să-și păstreze funcționalitatea și să poată fi integrate în activități religioase, culturale și turistice.

Intervențiile sunt concepute nu doar pentru protejarea patrimoniului construit, ci și pentru valorificarea acestuia în beneficiul comunității locale și al celor care vizitează Mănăstirea Negru Vodă.

Lucrările și activitățile prevăzute în proiect se vor derula pe o perioadă de 40 de luni. O componentă importantă a proiectului o reprezintă și promovarea ansamblului monahal, prin activități de promovare turistică.

Prin restaurarea celor trei monumente istorice și prin valorificarea lor culturală, religioasă și turistică, proiectul urmărește să contribuie la protejarea patrimoniului Mănăstirii Negru Vodă și la dezvoltarea turismului cultural și religios din municipiul Câmpulung și din regiunea Sud-Muntenia.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Negru Vodă