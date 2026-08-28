Un important sit din jud. Buzău, din nou cercetat de arheologi: Artefacte geto-dacice au fost scoase la lumină

Săpăturile arheologice au fost reluate recent la Cârlomănești-Cetățuia, unul dintre siturile importante pentru cunoașterea civilizației geto-dacice din zona Buzăului. Cercetătorii continuă acțiunea începută în urmă cu aproape șase decenii, descoperind noi artefacte.

Campania din 2026 este coordonată de Muzeul Județean Buzău împreună cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București.

„Săpăturile au scos la lumină sute de obiecte care ne ajută să înțelegem viața comunităților care au locuit aici în epoca bronzului și, mai ales, în perioada geto-dacică”, au transmis reprezentanții muzeului într-o postare pe pagina de Facebook.

Printre vestigiile descoperite se numără construcții, vetre, gropi pentru depozitarea proviziilor, ceramică, arme, unelte și podoabe din diferite metale. Un tezaur alcătuit din 124 de monede de argint de tip Vârteju-București indică, potrivit specialiștilor, posibilitatea existenței unui atelier monetar local.

Vasul regelui B…

Una dintre cele mai importante piese descoperite la Cârlomănești este un fragment de vas de provizii pe care a fost incizată în limba greacă mențiunea „vasul regelui B…”. Inscripția a dat naștere ipotezei unei legături cu regele Burebista, însă această interpretare nu este confirmată de dovezi arheologice.

Reprezentanții muzeului au explicat că artefactul contribuie la conturarea imaginii unei așezări cu un statut important și „ridică posibilitatea ca aici să fi existat chiar reședința unui rege”.

Alături de fragmentul inscripționat, situl este cunoscut mai ales pentru celebrul „Lup de la Cârlomănești”, una dintre piesele reprezentative ale artei geto-dacice.

„Importanța acestor descoperiri este amplificată de activitatea de restaurare și valorificare desfășurată de specialiști, prin care obiectele sunt conservate, restaurate și aduse în atenția publicului”.

Situl de la Cârlomănești

Așezarea de pe „Cetățuie” a cunoscut o dezvoltare deosebită în prima jumătate a secolului I î.Hr., în perioada domniei lui Burebista, devenind o importantă dava, cu rol politic, economic și religios pentru comunitățile geto-dacice de pe valea Buzăului.

Cercetările arheologice de la Cârlomănești au început în 1967 și au continuat, cu unele întreruperi, până în prezent. Situl cuprinde vestigii din epoca bronzului și din a doua epocă a fierului.

În zona numită Arman a fost identificat și un important cimitir aparținând culturii Monteoru, cu 143 de morminte cercetate.

Foto credit: Muzeul Județean Buzău