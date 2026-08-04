O echipă de robotică din Buzău a încheiat sezonul pe primul loc mondial

Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hașdeu” din Buzău a încheiat sezonul competițional DECODE pe primul loc în clasamentul mondial, după ce a câștigat, alături de echipa de juniori Little Hearts, competiția Bucharest Twin Cup 2026.

Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a echipei, cele două formații au concurat sub numele de „Heart Attack” și au avut „un parcurs impecabil pe tot parcursul weekend-ului”, câștigând toate meciurile de calificare și clasându-se pe primul loc în divizia Velocity.

În fazele eliminatorii, alianța și-a continuat seria victoriilor până în ultimul act al competiției, atunci când au înfruntat alianța „Bricksapiens”, din care a făcut parte cealaltă echipă de robotică a Colegiului Național „B. P. Hașdeu”, Homosapiens. La finalul confruntării, alianța „Heart Attack” s-a impus și a câștigat Bucharest Twin Cup.

Elevii buzoieni au descris acest sezon ca „unul memorabil în care Heart of RoBots se clasează pe locul 1 mondial, după un an de muncă, dedicare și rezultate excepționale, culminând cu performanțele obținute la Campionatul Mondial și la Multinational Tech Invitational”.

„Suntem extrem de recunoscători și mândri de tot ceea ce am reușit să construim în acest sezon. Nu doar că am atins cele mai înalte performanțe competiționale, ci am pus și bazele unei noi generații de roboticieni prin echipa Little Hearts, care, încă din primul său sezon, a demonstrat că este pregătită să obțină rezultate remarcabile”, au transmis reprezentanții echipei.

Echipa Heart of RoBots a obținut locul al doilea la Campionatul Mondial de robotică FIRST Tech Challenge 2026, desfășurat în perioada 29 aprilie – 2 mai la Houston, Statele Unite ale Americii.

Foto credit: Facebook / Hearts of Robots