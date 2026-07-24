Festivalul „Plaiurile Mioriței” reunește la Buzău ansambluri de pe trei continente

Festivalul Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței” reunește, în perioada 23-26 iulie, la Buzău, ansambluri populare din Europa, Asia și America.

Evenimentul a ajuns la cea de-a XI-a ediție și aduce în fața publicului costume populare, stiluri coregrafice și tradiții specifice mai multor culturi.

„Atmosfera de festival va fi completată de Târgul de Meșteșuguri și Artizanat, un spațiu dedicat creatorilor populari și artizanilor care duc mai departe meșteșugurile tradiționale”, a transmis Consiliul Județean Buzău.

La festival participă ansambluri din România, Letonia, Republica Coreea, Serbia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii și Cipru de Nord.

Manifestarea a debutat joi cu o paradă, urmată de deschiderea oficială la Centrul Muzeal „I.C. Brătianu”.

Dansuri tradiționale și meșteșuguri

Vizitatorii vor putea descoperi ceramică, țesături, icoane, bijuterii, obiecte decorative și alte creații lucrate manual, fiecare purtând amprenta pasiunii și a autenticității.

Festivalul ajunge și la Râmnicu Sărat, unde ansamblurile internaționale susțin spectacole vineri și sâmbătă, în fața primăriei municipiului.

Festivalul Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței” este organizat de Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, cu sprijinul Consiliului Județean Buzău.

Intrarea la manifestările festivalului este liberă.

Foto credit: Facebook / Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței” Buzău