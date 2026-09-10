PS Maxim Danubianul a participat la Conferința de spiritualitate ortodoxă de la Bose

Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei, a participat joi la Conferința intercreștină internațională de spiritualitate ortodoxă desfășurată între 8 și 11 septembrie la Mănăstirea Bose din Italia.

Tema întâlnirii de anul acesta este dedicată Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, sub genericul „Avva Pahomie – la originile vieții de obște”.

Arhiereul vicar Maxim Danubianul a fost delegatul Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la eveniment. În această calitate a transmis mesajul Preafericirii Sale.

Tema conferinței „ne invită să redescoperim o personalitate remarcabilă a monahismului creștin răsăritean, care a înțeles că desăvârșirea omului nu este doar o căutare personală a lui Dumnezeu, ci și o lucrare în comuniune, iubire frățească și responsabilitate reciprocă”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a evidențiat că „Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare este cinstit drept întemeietorul vieții monahale de obște (koinonia), organizând pentru prima dată comunități în care rugăciunea, ascultarea, munca și slujirea aproapelui se împleteau într-o armonie inspirată de Evanghelie și de modelul primei comunități creștine din Ierusalim (cf. Faptele Apostolilor 2, 42-47; 4, 32-35)”.

Sfântul Pahomie și Mănăstirea Sucevița

La conferința de la Bose participă și arhimandritul Hrisostom Rădășanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

Părintele a susținut prezentarea „Sfântul Pahomie cel Mare în iconografia ortodoxă: cazul Mănăstirii Sucevița din Bucovina”, aducând în atenția participanților un exemplu al modului în care spiritualitatea pahomiană a fost transpusă în arta bisericească românească.

Conferința intercreștină internațională de spiritualitate ortodoxă de la Bose a ajuns anul acesta la a 32-a ediție. Tema de anul trecut a fost dedicată Sf. Cuv. Antonie cel Mare, întemeietorul monahismului de tip eremitic, care presupune retragerea în pustie și în singurătate.