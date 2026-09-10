O parohie românească din Austria a donat aproape o sută de ghiozdane cu rechizite copiilor dintr-o localitate botoșăneană

Aproape o sută de copii din satul Bădărăi, județul Botoșani, au primit ghiozdane cu rechizite, dulciuri și jucării, în cadrul unei acțiuni organizate de Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sf. Iustin Martirul și Filosoful” din Wels–Marchtrenk, Austria.

Campania, intitulată „Ghiozdanul Bucuriei”, s-a desfășurat la finalul vacanței de vară și a urmărit să ofere sprijin unor elevi cu posibilități materiale reduse din comunitatea botoșăneană.

„Pentru un copil, un caiet, un creion, o ciocolată sau o jucărie pot însemna mult mai mult: pot însemna bucuria de a primi și sentimentul că nu este uitat”, a transmis părintele paroh Vasile Melinte.

Un mesaj de recunoștință a fost adresat și părintelui Corneliu Robert Sârghea, din parohia botoșăneană, pentru implicarea în organizarea și distribuirea darurilor către copii.

Astfel de activități sociale sunt desfășurate constant de parohiile din diaspora, care vin în ajutorul comunităților defavorizate din țara noastră.