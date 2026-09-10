Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a ajutat cu rechizite 7.100 de copii la început de an școlar

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a ajutat cu rechizite 7.100 de copii din eparhie la început de an școlar, în cadrul proiectului „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!”.

Inițiativa a vizat sprijinirea beneficiarilor programului eparhial „Școala de Vară – Hristos, calea familiei noastre”.

Deși obiectivul inițial a fost pregătirea a 7.000 de pachete, mobilizarea credincioșilor a permis suplimentarea acestora cu încă 100 de seturi.

Proiectul eparhial a fost susținut prin implicarea parohiilor, a preoților, voluntarilor și credincioșilor, care au contribuit la pregătirea și distribuirea pachetelor destinate elevilor.

Cu prilejul începerii anului școlar, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim le-a transmis elevilor să privească dincolo de ceea ce sunt capabili să realizeze și să se întrebe asupra valorii și consecințelor propriilor alegeri: „Nu vă întrebați numai: Pot să fac acest lucru?, ci și: Este bine să-l fac?. Nu numai: Ce pot deveni?», ci și: Ce fel de om vreau să fiu?”.

Prin această inițiativă, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului continuă sprijinul acordat constant copiilor și tinerilor din eparhie.