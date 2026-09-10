Festivalul Internațional de Poezie București va cuprinde peste 50 de evenimente cu intrare gratuită, în limita locurilor disponibile, potrivit unui comunicat de presă.

Manifestarea va reuni poeți și artiști din întreaga lume într-un program amplu dedicat poeziei, dialogului intercultural și puterii cuvântului. Festivalul se va desfășura în Capitală între 14 și 20 septembrie.

La eveniment participă numeroși poeți și artiști români, cărora li se vor alătura invitați din aproape 20 de țări, printre care Republica Armenia, Austria, Republica Cehă, Cipru, China, Croația, Franța, Grecia, Italia, Lituania, Republica Moldova și Peru.

Festivalul va fi deschis oficial în data de 14 septembrie, de la ora 18:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Ceremonia de deschidere va reuni reprezentanți ai instituțiilor culturale și diplomatice partenere, precum și ambasadori și reprezentanți ai unor institute culturale din țările participante.

Programul detaliat poate fi consultat pe site-ul oficial al Festivalului Internațional de Poezie București.