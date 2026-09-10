Hram de Sf. Ioachim și Ana într-o parohie din Galați: Copii și familii vulnerabile din comunitate au primit daruri

Copii și familiile vulnerabile au primit miercuri daruri cu prilejul hramului Parohiei „Sfânta Ana” din municipiul Galați.

Elevilor din comunitate le-au fost oferite, prin programul eparhial „Hristos în școală”, ghiozdane și rechizite.

Totodată, 25 de familii cu posibilități materiale reduse, aflate în evidența parohiei, au primit pachete cu alimente neperisabile.

Ocrotirea Sfinților Ioachim și Ana

În ziua cinstirii Drepților Părinți Ioachim și Ana, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat semnificația numelor celor doi sfinți și lucrarea vindecătoare a lui Dumnezeu în viața omului.

„Avem nevoie de primul înțeles al numelui Sfântului Ioachim, care înseamnă om vindecat, care poate tămădui și pe alții, vindecător”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, arhiepiscopul a arătat că numele Sfintei Ana înseamnă „har”, făcând legătura între această semnificație și puterea dumnezeiască prin care omul își poate depăși neputințele: „Ne vindecă de lipsa noastră de putere omenească în viața aceasta”.

„Această domnească iubire prin rugăciune și ascultarea de suferințele noastre se face în clinica Duhului Sfânt, Biserica”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Manifestările dedicate hramului Parohiei „Sfânta Ana” au început marți cu oficierea Vecerniei unită cu Litia și Acatistul Sfinților Ioachim și Ana.