Instituțiile și persoanele care au sprijinit ITO au fost distinse de Patriarhul României: Sperăm într-o cooperare continuă

Instituțiile statului și persoanele care au sprijinit organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026 au fost distinse joi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Palatul Patriarhiei.

Preafericirea Sa le-a transmis mulțumiri celor implicați și a subliniat buna cooperare dintre instituții și Biserica Ortodoxă Română.

„Mulțumim celor care ne-au ajutat și sperăm într-o cooperare continuă atunci când este nevoie de a organiza evenimente utile și pline de binecuvântare și bucurie pentru Biserică și societate”.

Părintele Patriarh Daniel și-a manifestat nădejdea ca viitoarea întâlnire a tinerilor organizată la București să se poată desfășura la Centrul pentru tineret „Sf. Ilie Tesviteanul” care va fi construit în Pantelimon.

„Această lucrare, susținută din fonduri europene, este foarte importantă pentru că tinerii nu sunt doar viitorul societății și al Bisericii, ei sunt prezentul luminos de acum, fiindcă, așa cum mai spuneam și altădată: în Biserică avem tineri de vârste diferite”.

„Tinerețea nu este dată de vârsta biologică, dar este dată de entuziasmul și bucuria cu care cineva trăiește viața sa și este activ în familie, în comunitatea religioasă, în Biserică, în societate și în viața poporului”, a explicat Patriarhul României.

Un spațiu al comunicării

În deschiderea festivității, pr. prof. univ. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale, a evidențiat amploarea întâlnirii.

„Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși București 2026 a adus împreună, în perioada 31 august – 3 septembrie, 2.400 de tineri. Între aceștia s-au numărat participanți din eparhiile Patriarhiei Române din țară și din diaspora, din Bisericilor Ortodoxe surori, dar și 500 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor”.

„ITO București 2026 a creat un spațiu în care tinerii veniți din medii, țări și experiențe diferite s-au rugat împreună, au vorbit deschis despre dilemele generației lor și au descoperit că experiența unei comunități poate deveni resursă și inspirație pentru altele”, a subliniat părintele consilier patriarhal.

Medalii și ordine

Între instituțiile care au primit ordine se numără: Secretariatul de Stat pentru Culte; Primăria Generală a Municipiului București; Primăria Sectorului 2; Universitatea Politehnica București; Academia de Studii Economice din București; Universitatea din București; ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Ordine au fost oferite și celor doi oratori care au susținut conferința „Tinerii și Familia în societatea de astăzi”: Andreea Ogăraru, Specialist în comunicare și relații publice, și Radu Ciprian Țincu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Totodată, Diploma anului omagial cu medalie a fost oferită următoarelor instituții: Centrului Cultural „Mihai Eminescu”; Inspectoratului Școlar al Municipiului București; „Casa Sărbătoarea” – Biserica „Sfântul Spiridon” – Nou și Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul”.

Aceeași distincție a fost primită și de pr. Florin Ionică de la Parohia Afumați II; pr. Ioan Mihai Drăgan, administrator al Centrului Social-cultural „Sf. Ierarh Calinic de la Cernica”; Iuliana Lazăr, realizator și prezentator „Jurnalul Trinitas”; Cosmin Iulian Cîrstea – realizator Trinitas, Mihai Paraschiv, inspector patriarhal; pr. Mihai-Cristian Grobnicu, inspector eparhial; Gabriel Negescu, inspector eparhial; Cristinel Rusu, inspector eparhial.

Mai multe fotografii se regăsesc în galeria foto de la eveniment.