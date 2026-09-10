Comunitatea românească din München va celebra 10 ani de la sfințirea Bisericii de lemn „Sf. Maria”

Comunitatea românească din München va celebra, la sfârșitul acestei săptămâni, 10 ani de la sfințirea Bisericii de lemn „Sfânta Maria”.

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Parohiei „Buna Vestire”, programul va debuta vineri, la ora 18:00, cu Taina Sfântului Maslu, urmată de conferința „Sfinții pe care i-am cunoscut”, susținută de teologul și publicistul Răzvan Bucuroiu. Întâlnirea va fi dedicată marilor duhovnici ai României și mărturiilor contemporane despre sfințenie.

Sâmbătă, de la ora 18:00, va fi oficiată Vecernia, după care Ioan Crișan, inginer și teolog, își va prezenta volumul „Adevărul ne va face liberi”. Cartea abordează raportul dintre perspectiva științifică și reflecția teologică, pornind de la chemarea evanghelică la libertatea în Hristos.

Momentul central al programului va avea loc duminică, atunci când, începând cu ora 09:30, vor fi săvârșite Utrenia și Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

De la ora 14:00 este programată o agapă frățească, urmată de un program artistic. Printre invitați se numără interpreta de muzică populară Cornelia Ciobanu. Tot duminică, de la ora 15:00, copiii și tinerii vor putea participa la activitățile caravanei „Bucurie în mișcare” organizate în curtea parohială.

Programul se va încheia luni, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. De la ora 09:00 vor fi săvârșite Acatistul și Sfânta Liturghie, iar de la ora 11:00 vor continua activitățile dedicate copiilor și tinerilor.

Biserica „Sfânta Maria” din München a fost sfințită în 11 septembrie 2016 de către Mitropoliții Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, împreună cu Episcopul Macarie al Europei de Nord și Episcopul vicar Sofian Braşoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.