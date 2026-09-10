Compozitorul Arvo Pärt a fost premiat cu Medalia Goethe: Spiritualitatea ortodoxă, parte esențială a creației sale

Compozitorul estonian Arvo Pärt a fost premiat cu Medalia Goethe 2026 pentru contribuția sa remarcabilă la cultura contemporană. Spiritualitatea ortodoxă reprezintă o parte esențială a creației sale, muzica lui fiind profund legată de credință și de textele sacre.

Distincția a fost acordată la finalul lunii august, în cadrul unei ceremonii la Weimar, fiind primită în numele compozitorului de fiul său, Michael Pärt.

Medalia Goethe este o distincție oficială a Republicii Federale Germania, acordată, din 1955, personalităților străine din educație și cultură pentru contribuția la promovarea limbii și culturii germane.

Juriul este format din reprezentanți ai unor importante instituții culturale germane, ai Ministerului Federal de Externe și ai Goethe-Institut.

Nu a renunțat la credința în Dumnezeu

În discursul de laudatio, Björn Gottstein, muzicolog și jurnalist, a evidențiat capacitatea muzicii lui Arvo Pärt de a ajunge la oameni din medii și culturi diferite.

„Prin muzica sa, ajunge la oameni din toate mediile și culturile și îi emoționează, chiar și atunci când nu împărtășesc convingerea religioasă a lui Pärt, care stă întotdeauna la baza muzicii sale”.

„În această muzică există un adevăr de neclintit. Ea oferă mângâiere și ne învață smerenia”, a spus Björn Gottstein.

Muzicologul a amintit și perioada în care Arvo Pärt s-a confruntat cu presiunile regimului sovietic: „Nu putem decât să încercăm să ne imaginăm ce înseamnă să trăiești ca artist într-o țară care îți impune o interdicție de zece ani asupra interpretării lucrărilor tale, pentru că nu ești dispus nici să te supui rațiunii de stat, nici să renunți la credința în Dumnezeu”.

„Un sentiment al unității în comuniune”

Michael Pärt a vorbit despre rolul pe care cuvintele și textele sacre îl au în procesul de compoziție: „Pentru tatăl meu, cuvintele, în special cele din textele sacre, sunt adesea izvorul din care se naște muzica”.

Fiul compozitorului a explicat că „ceea ce transmite textul poate, datorită muzicii, să ni se adreseze dincolo de granițele limbii și ale contextului religios”.

„Ceea ce ni se transmite prin muzică este uneori pe cât de simplu, pe atât de greu de explicat: pace, plinătatea iubirii, un sentiment al unității în comuniune”, a adăugat Michael Pärt.

Discursurile lui Björn Gottstein și Michael Pärt sunt disponibile integral în limba germană aici.

A descoperit muzica prin credință

Goethe-Institut a realizat și un material video dedicat compozitorului estonian, în care este prezentat parcursul său spiritual și artistic.

Materialul amintește că, în perioada căutărilor sale din anii 1970, Arvo Pärt a descoperit cântul gregorian și scrierile Sfântului Siluan Athonitul, iar la începutul aceluiași deceniu s-a convertit la Ortodoxie.

Ulterior, regimul comunist sovietic a intensificat presiunile asupra sa, iar în 1980 compozitorul a părăsit Estonia împreună cu familia, stabilindu-se mai întâi la Viena, apoi la Berlin.

„Își trăiește spiritualitatea și se exprimă prin muzica sa”, a spus în videoclip Jaan-Eik Tulve, directorul artistic al centrului Arvo Pärt.

Arvo Pärt este creatorul stilului tintinnabuli și autorul mai multor lucrări celebre. După revenirea definitivă în Estonia, a fost înființat Centrul „Arvo Pärt” din Laulasmaa, care găzduiește arhiva personală și creația compozitorului. În data de 11 septembrie, Arvo Pärt va împlini 91 de ani.