10 septembrie: Ziua Țării Moților este serbată pentru prima dată

Ziua Țării Moților este serbată joi pentru prima dată, după ce Parlamentul României a decis instituirea sărbătorii în data de 10 septembrie.

Inițiatorii legii au motivat că sărbătoarea Țării Moților „ar fi un bun prilej de afirmare a valorilor civice și democratice pentru care Avram Iancu a luptat: egalitate în drepturi, justiție, demnitate națională”.

„Sărbătoarea ar putea stimula implicarea tinerilor în proiecte cu tematică istorică și patriotică, contribuind astfel la formarea unei conștiințe cetățenești active”, se mai precizează în expunerea de motive.

Cu ocazia acestei zile, autoritățile publice, centrale și locale, instituțiile publice de cultură din țară și străinătate, precum și organizațiile aparținând minorităților naționale pot organiza activități culturale, sociale, educative și artistice prin care să fie promovate istoria, tradițiile, obiceiurile și patrimoniul cultural al Țării Moților.

Memoria înaintașilor

La votarea legii de către Senatul României, reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iuliei au salutat decizia statului.

„Prin asemenea inițiative, memoria înaintașilor și valorile care au modelat identitatea acestui ținut rămân vii și devin izvor de inspirație pentru prezent și pentru viitor”, a apreciat părintele Oliviu Botoi, consilier la Sectorul Cultural al eparhiei.

Țara Moților, cunoscută și ca Țara de Piatră, este situată în centrul Munților Apuseni și caracterizată prin faptul că este singurul loc din țară unde există așezări permanente la mare altitudine (peste 1.400 metri) locuite pe toată durata anului.

„Această parte a județului Alba, care face parte din Arhiepiscopia Alba Iuliei, este un spațiu binecuvântat, în care credința, dragostea de neam și atașamentul față de tradițiile strămoșești s-au păstrat cu statornicie de-a lungul veacurilor”, a precizat consilierul eparhial.

Data de 10 septembrie reprezintă momentul central al Serbărilor Naționale de la Țebea, locul unde este înmormântat eroul național Avram Iancu.