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Credincioșii sunt invitați la hramul istoric al Mănăstirii Sihăstria

Ștefana Totorcea
Foto creditMmb.ro
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Mănăstirea Sihăstria își serbează marți hramul istoric, Nașterea Maicii Domnului. Într-o postare pe pagina de Facebook a așezământului monahal, obștea invită credincioșii la programul special al slujbelor.

Privegherea la praznicul împărătesc va fi oficiată luni, 7 septembrie, de la ora 17:00. Aceasta va fi urmată de Liturghie de noapte, care va începe marți, în jurul orei 04:30, în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a mănăstirii.

Marți dimineață, de la ora 06:00, la subsolul bisericii mari a mănăstirii va fi oficiat Sfântul Maslu. Acatistul, Ceasurile și Sfânta Liturghie arhierească vor începe la ora 08:00.

În a doua parte a zilei de 8 septembrie, de la ora 18:00, va fi oficiată Privegherea în cinstea Sfinților Părinți Ioachim și Ana, părinții după trup ai Maicii Domnului.

În ziua următoare, miercuri, 9 septembrie, vor fi oficiate, cu începere de la ora 08:00, Acatistul, Ceasurile și Sfânta Liturghie, urmate, de la ora 11:30, de Parastasul pentru ctitorii mănăstirii.

Hramul „Nașterea Maicii Domnului” a fost dat încă din 1655 așezământului monahal de către primii pustnici ctitori ai acestuia.

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