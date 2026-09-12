Episcopul Siluan a sfințit noua biserică a comunității românești din Monza

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a sfințit vineri noul lăcaș de cult al Parohiei românești „Toți Sfinții” din Monza, Italia.

Lăcașul de cult a fost achiziționat de la Parohia catolică „San Carlo” din Monza, cu acordul Curiei Arhiepiscopale din Milano. Pe lângă biserică, parohia românească a primit și spații destinate activităților pastorale, catehetice și culturale.

În seara zilei de joi, a fost oficiată o slujbă de Tedeum, prilej cu care părintele Pompiliu Nacu, parohul comunității din Monza, a mulțumit celor care au sprijinit realizarea proiectului, între care Arhiepiscopul catolic Mario Delpini de Milano, preotul Giuseppe Massaro și diaconul Roberto Pagani.

„Biserica rămâne cristelnița plină de sfințenie”

După sfințirea lăcașului de cult, Episcopul Siluan a vorbit despre continuitatea rugăciunii în noul lăcaș al comunității românești: „Trebuie să ne gândim cu recunoștință și la cei care s-au rugat înaintea noastră în acest sfânt lăcaș”.

„Biserica rămâne cristelnița plină de sfințenie care spală neputințele noastre și ne unește cu Sfinții. Ea nu este un loc al osândirii sau al judecății, ci al iertării, al păcii și al familiarității omului cu Creatorul său”, a subliniat Preasfinția Sa.

Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit o hirotesie și două hirotonii. Andrei Grigoraș a fost hirotonit preot pentru Parohia din Conegliano, iar ipodiaconul Ioan Ciocoiu a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Toți Sfinții” din Monza.

Noul ansamblu va deservi nevoile liturgice, catehetice și culturale ale comunității românești din Monza, oferind totodată un spațiu pentru păstrarea credinței, limbii și tradițiilor românești.

Foto credit: Episcopia Italiei