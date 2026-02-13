Structura Anului Școlar 2026 – 2027: Când vor începe cursurile și calendarul vacanțelor

Structura anului școlar 2026–2027 a fost aprobată de Ministerul Educației. Elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027.Pentru majoritatea elevilor, anul va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Clasele terminale vor termina mai devreme, pentru a permite organizarea examenelor naționale. Elevii din clasa a 12-a zi, a 12-a seral și frecvență redusă vor avea 34 de săptămâni de școală, cu final pe 4 iunie 2027.

Pentru clasa a 8-a sunt prevăzute 35 de săptămâni, iar cursurile se vor încheia pe 11 iunie 2027, înainte de Evaluarea Națională.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” rămân incluse în structura anului și se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Vacanța din februarie rămâne flexibilă

Așa-numita vacanță de schi va fi stabilită la nivel județean. Intervalul posibil este 15 februarie – 7 martie 2027. Decizia va fi luată de inspectoratele școlare, după consultări cu elevii, părinții și profesorii.

În varianta pusă inițial în dezbatere publică se propusese reducerea perioadei la ultimele două săptămâni din februarie.

În forma finală, ministerul a păstrat trei opțiuni de programare, care includ și aceste două săptămâni.

Pentru mai multă predictibilitate, fiecare școală va trebui să anunțe până la 1 aprilie 2026 structura detaliată a anului școlar următor, inclusiv elementele flexibile.

De ce nu începe școala pe 15 septembrie

În timpul consultărilor au existat propuneri ca anul școlar să înceapă pe 15 septembrie și să se încheie pe 15 iunie. Potrivit Ministerului Educației, au fost și solicitări privind eliminarea sau comasarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Eliminarea acestor programe nu ar reduce numărul de săptămâni de cursuri, deoarece ele sunt deja incluse în cele 36 prevăzute în structură.

În ceea ce privește amânarea începerii cursurilor cu o săptămână, ministerul arată că o astfel de schimbare ar fi dus la decalarea finalului de an școlar până pe 25 iunie și, implicit, la amânarea examenelor naționale din 2027.

„Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenții clasei a 8-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenții clasei a 12-a”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației.

Ordinul privind structura anului școlar 2026–2027 urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și va fi disponibil ulterior pe site-ul ministerului.

Foto credit: Facebook / Școala Primară Mușatinii

