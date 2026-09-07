Parohia Dacia Cetate din Timișoara a sprijinit peste 100 de copii la începutul noului an școlar

Peste 100 de copii din Parohia Zona Dacia din Timișoara au primit ghiozdane echipate cu rechizite și alte bunuri necesare începerii noului an școlar, în cadrul unei acțiuni filantropice. Inițiativa face parte din programul permanent de sprijin al comunității parohiale pentru copiii și familiile aflate în dificultate.

Darurile oferite la începutul anului școlar continuă o serie de acțiuni dedicate celor mici. La începutul vacanței de vară, copiii au primit echipamente sportive, iar pe parcursul anului beneficiază de alte forme de sprijin material și educațional.

Părintele Zaharia Pereș, protopop de Timișoara, a explicat că numărul familiilor aflate în dificultate este în creștere și că Biserica încearcă să răspundă acestor nevoi prin sprijin constant: „Acești părinți nu se pot descurca singuri și și-au îndreptat întotdeauna speranțele spre Biserică. Trimitem copiii la școală, dar, dacă sărăcia din casă este mare, povara aceasta cade și asupra lor, iar Biserica îi ajută întotdeauna”.

Pentru multe dintre familiile sprijinite, ajutorul oferit de parohie reprezintă o necesitate. O mamă cu patru copii a mărturisit că, în urmă cu câțiva ani, fiul ei nu a dorit să meargă în prima zi de școală deoarece nu avea ghiozdan, rechizite sau încălțăminte potrivită. O altă mamă, care își crește singură cele două fiice, a subliniat că fiecare dar primit din partea comunității parohiale reprezintă un sprijin esențial pentru familie.

Pe lângă ajutorul material, Parohia Dacia Cetate organizează gratuit meditații la Limba și literatura română, Matematică și Limba engleză, precum și ateliere de desen și muzică. De asemenea, copiii primesc încălțăminte de Sfântul Nicolae și îmbrăcăminte cu prilejul altor sărbători.