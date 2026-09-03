Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării, marcată la Tulcea printr-un apel la protejarea patrimoniului natural

Autorități, cercetători, reprezentanți ai instituțiilor de mediu și ai societății civile au marcat marți, la Tulcea, Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării. Cu acest prilej, participanții au evidențiat importanța conservării unuia dintre cele mai valoroase ecosisteme din Europa și rolul colaborării dintre instituții și comunitățile locale în protejarea patrimoniului natural.

Manifestarea a fost organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, la 36 de ani de la includerea Deltei Dunării în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei din cadrul programului UNESCO „Omul și Biosfera”.

În cadrul întâlnirii, participanții au subliniat că protejarea Deltei Dunării presupune un efort comun al autorităților, cercetătorilor, organizațiilor neguvernamentale și al comunităților locale. Totodată, au fost prezentate proiecte de cercetare și inițiative dedicate conservării biodiversității și dezvoltării durabile a regiunii.

Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării

Rezervația Biosferei Delta Dunării se întinde pe peste 580.000 de hectare și adăpostește unele dintre cele mai importante habitate acvatice și terestre din Europa, fiind recunoscută la nivel internațional pentru biodiversitatea sa excepțională.

Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării este celebrată anual la 1 septembrie, dată care marchează intrarea în vigoare a actului normativ prin care Delta Dunării și zonele învecinate au fost declarate rezervație a biosferei. Sărbătoarea a fost instituită în anul 2008 și oferă, în fiecare an, prilejul de a reafirma importanța protejării acestui patrimoniu natural unic.

Delta sălbatică

În ultimele săptămâni, frumusețea și biodiversitatea Deltei Dunării au fost aduse în atenția publicului și prin documentarul „Delta sălbatică”, regizat de Dan Dinu. Caravana de promovare a filmului a ajuns în mai multe comunități din rezervație, oferind localnicilor și turiștilor proiecții gratuite și prilejul de a descoperi bogăția naturală a Deltei.

„Lucrăm de cinci ani la acest proiect, filmul Delta sălbatică, care a pornit din dragoste pentru acest loc care este spațiul din România cu cea mai mare biodiversitate. Pentru că a început din dragoste pentru deltă, pentru noi a fost important ca înainte de prezența filmului în cinematografe să fie văzut în mod gratuit de cei care numesc Delta Dunării acasă”, a declarat pentru Agerpres producătorul filmului, Matei Truța.