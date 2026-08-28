Caravana unui documentar despre Delta Dunării va ajunge în mai multe comunități din rezervație

Caravana documentarului „Delta sălbatică” ajunge, în perioada 31 august – 4 septembrie, în mai multe comunități din Rezervația Biosferei.

Regizat de Dan Dinu, filmul va putea fi vizionat gratuit de locuitorii și turiștii din Mila 23, Tulcea, Mahmudia, Jurilovca și Sarichioi.

La proiecții vor fi prezenți membri ai echipei de producție, care vor vorbi despre realizarea peliculei și despre experiența celor cinci ani de filmări în Deltă.

Filmul ajunge mai întâi în Delta Dunării

Prima proiecție este programată luni, la Mila 23, de la ora 20:30, manifestarea fiind organizată în aceeași zi cu încheierea Caravanei „Delta lui Ivan”, dedicată memoriei lui Ivan Patzaichin.

Marți, 1 septembrie, de Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării, documentarul va fi prezentat la Teatrul Jean Bart din Tulcea, de la ora 19:00. Publicul va putea vedea și o expoziție semnată de Dan Dinu, care reunește imagini din timpul filmărilor și fotografii realizate în cei peste 15 ani în care a explorat regiunea.

Caravana va continua în data de 2 septembrie la Mahmudia, în 3 septembrie la Jurilovca și în ziua de 4 septembrie la Sarichioi, toate proiecțiile fiind programate seara.

Un moment important pentru locuitorii Deltei

Dan Dinu a explicat că organizarea caravanei are o semnificație aparte pentru echipa documentarului, întrucât filmul se întoarce în locurile în care a fost realizat.

„Documentarul Delta Sălbatică ajunge acasă, în Delta Dunării. Vă așteptăm la o caravană în care filmul va fi proiectat gratuit în mai multe localități din Deltă”, a transmis artistul pe Facebook.

„Mi-am dorit foarte mult această caravană pentru că este foarte important ca acest film să fie văzut și de locuitorii Deltei, cei care ne-au găzduit și ne-au sprijinit timp de 5 ani pentru a realiza acest proiect minunat”.

Documentarul, prezentat în avanpremieră la festivalul „Farul cu Filme” din Sulina, urmărește povești mai puțin cunoscute ale zonei din perspectiva apei, a cărei voce este interpretată de actrița Medeea Marinescu.

Pelicula dedicată Deltei Dunării și va intra în cinematografele din România începând cu data de 23 octombrie. Filmul se adresează publicului de toate vârstele.

Foto credit: Institutul Cultural Român / Dan Dinu