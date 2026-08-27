Ziua Mondială a Lacurilor: Peste 117 milioane de lacuri există în lume

Ziua Mondială a Lacurilor este marcată anual în 27 august la inițiativa Organizației Națiunilor Unite.

Ziua Mondială a Lacurilor se înscrie în cadrul Deceniului ONU pentru Restaurarea Ecosistemelor (2021–2030), inițiativă care urmărește oprirea degradării mediului și refacerea ecosistemelor naturale.

Adunarea Generală a ONU a desemnat data de 27 august drept Ziua Mondială a Lacurilor printr-o rezoluție adoptată în decembrie 2024. Statele membre, organizațiile internaționale și societatea civilă sunt încurajate să organizeze activități de informare și educație privind importanța acestor ecosisteme.

Lacurile, o sursă de apă dulce

La nivel mondial, există peste 117 milioane de lacuri, care acoperă aproape 4% din suprafața uscatului. Deși cea mai mare parte a apei dulci a planetei este stocată în ghețari și subteran, lacurile dețin aproximativ 90% din rezervele de apă dulce aflate la suprafață, fiind esențiale pentru alimentarea populației, agricultură, biodiversitate și economie.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, lacurile contribuie la reglarea climei, reduc efectele fenomenelor meteorologice extreme și oferă habitat pentru numeroase specii de plante și animale. În același timp, ele sunt tot mai afectate de poluare, de schimbările climatice și de exploatarea excesivă a resurselor de apă.

România deține sute de lacuri naturale și antropice, cu o valoare ecologică și peisagistică ridicată. Printre cele mai cunoscute se numără complexul lagunar Razim-Sinoe, cel mai întins sistem lacustru din țară, Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, precum și numeroase lacuri glaciare din Munții Carpați.

Pe malul apelor: mănăstirile din jurul Capitalei

În împrejurimile Bucureștiului, câteva mănăstiri sunt situate de secole lângă ape. Cea mai spectaculoasă este Mănăstirea Snagov, ridicată pe o insulă în nordul Lacului Snagov, la aproximativ 40 de kilometri de capitală. Atestată documentar din 1408, ea este înconjurată aproape complet de apă, iar accesul se face pe un pod.

Tot pe o peninsulă, de data aceasta a Lacului Căldărușani, se află Mănăstirea Căldărușani, ctitorie a lui Matei Basarab din 1638. La est de oraș, Mănăstirea Cernica stă pe malul și pe ostroavele Lacului Cernica, într-un cadru de pădure și apă, iar Mănăstirea Pasărea se oglindește în Lacul Pustnicu (Pasărea).

Mănăstirea Plumbuita, una dintre cele mai vechi din București, se află lângă Lacul Plumbuita, iar Mănăstirea Mărcuța a fost ridicată odinioară „pe apa Colentinei”, aproape de actualul Lac Fundeni.

Aceste locuri arată că lacurile nu sunt doar elemente de peisaj, ci au fost, de-a lungul timpului, adăpost, apărare și spațiu de reculegere pentru comunitățile monahale din jurul Capitalei.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu