Ziua Munților Apuseni este sărbătorită pentru prima dată pe 21 septembrie

Ziua Munților Apuseni este sărbătorită pentru prima dată în 21 septembrie, după ce inițiativa a fost adoptată de Parlament la sfârșitul anului trecut și promulgată prin lege în ianuarie 2026. Ziua aniversară aduce în atenție patrimoniul cultural și istoric al Apusenilor, tradițiile comunităților de moți și personalitățile care au marcat identitatea acestei regiuni.

Munții Apuseni fac parte din Carpații Occidentali. Cel mai înalt punct este Vârful Curcubăta Mare, de 1.849 de metri, urmat de Vlădeasa și Muntele Mare.

Relieful este caracterizat printr-o mare diversitate de chei, defilee, peșteri și avene, iar așezările răsfirate pe culmile și văile Apusenilor au contribuit la păstrarea unui mod de viață și a unor tradiții specifice comunităților de munte.

21 septembrie și memoria lui Avram Iancu

Ziua Munților Apuseni a fost instituită prin Legea 13/2026. Data aleasă amintește de unul dintre momentele importante ale Revoluției de la 1848 din Transilvania. În 21 septembrie 1848, Avram Iancu a ajuns la Blaj, în fruntea a aproximativ 6.000 de moți, pentru a participa la cea de-a treia Adunare Națională de pe Câmpia Libertății.

Personalitatea „Crăișorului Munților” este strâns legată de identitatea Apusenilor. Născut la Vidra de Sus, Avram Iancu a devenit unul dintre principalii conducători ai românilor transilvăneni în timpul Revoluției de la 1848-1849 și un reper al memoriei istorice păstrate în Țara Moților.

Tulnicul și tradițiile moților

Identitatea culturală a Apusenilor se păstrează prin portul popular, cântece, meșteșuguri și obiceiuri locale. Unul dintre simbolurile sonore ale Țării Moților este tulnicul, instrument tradițional confecționat din lemn, folosit odinioară și pentru comunicarea la distanță între așezările răsfirate pe munte.

Peisajul cultural al Apusenilor este completat de gospodăriile tradiționale. Șurile și casele cu acoperiș de paie reprezintă elemente ale arhitecturii vernaculare locale, iar în ultimii ani au fost dezvoltate proiecte pentru inventarierea și conservarea acestora.

Prima sărbătorire, marcată la Câmpeni

Ziua Munților Apuseni este marcată pentru prima dată la Câmpeni, județul Alba, prin programul cultural „Cafenea culturală, aniversări culturale – Ziua Munților Apuseni”, dedicat valorilor culturale, spirituale și turistice ale regiunii.

Programul cuprinde conferințe și prezentări despre patrimoniul Apusenilor, precum și recunoașterea unor personalități și instituții implicate în păstrarea identității locale.

Momentele muzicale vor fi susținute, între alții, de interpreta de folclor Mirela Mănescu, violonistul Dan Liviu Cernat, taragotistul Alin Joldeș și Grupul de tulnicărese „Moațele” din Câmpeni.