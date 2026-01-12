Munții Apuseni vor avea o zi a lor în România: Camera Deputaților a adoptat legea

Camera Deputaților a adoptat la finalul lunii decembrie proiectul de lege privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni.

Inițiativa a fost susținută cu o mare majoritate dintre voturi, prin care s-a recunoscut importanța istorică, culturală și naturală a Munților Apuseni.

Noua lege permite autorităților centrale și locale, precum și instituțiilor de cultură din țară și din diaspora, să aloce resurse pentru organizarea unor manifestări care să onoreze patrimoniul acestor munți.

Programul manifestărilor va include evenimente artistice și educative, cât și excursii tematice. Un accent important va fi pus pe susținerea economiei locale, prin organizarea de târguri.

În dezbaterile din plen, s-a subliniat și problema demografică a așezărilor din zona montană.

Adoptarea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni face din protejarea și conservarea tezaurului natural o prioritate națională, alături de sprijinirea comunităților din inima Transilvaniei.

Foto credit: Facebook / Județul Alba