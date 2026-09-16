Peisajul Cultural Monahal Vânători-Neamț face un nou pas spre includerea în patrimoniul UNESCO

Reprezentanți ai Comisiei parlamentare pentru relația cu UNESCO, ai Bisericii, ai instituțiilor de patrimoniu și ai autorităților locale s-au întâlnit vineri pentru a analiza stadiul candidaturii Peisajului Cultural Monahal Vânători-Neamț la patrimoniul mondial UNESCO și etapele următoare ale proiectului

Întâlnirea de lucru, găzduită în Sala Tronului a Cetății Neamț, a reunit membri ai Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Ministerului Apărării Naționale, ai administrației locale și județene, precum și specialiști implicați în elaborarea dosarului de candidatură.

Peisajul Cultural Monahal Vânători-Neamț se suprapune cu Parcul Natural Vânători Neamț, un sit de aproximativ 30.000 de hectare desemnat zonă protejată în 1999 și care include două situri Natura 2000.

Într-un comunicat al Primăriei Târgu Neamț se arată: „Discuțiile au vizat stadiul documentației de nominalizare, măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului construit și natural, dezvoltarea turismului în acord cu principiile UNESCO, oportunități de finanțare și cooperare interinstituțională. Demersul este unul construit în timp și presupune implicarea mai multor instituții și specialiști”.

Un patrimoniu spiritual și natural

Peisajul face parte din ecodestinația Ținutul Zimbrului, unde mănăstirile (Neamţ, Văratec, Agapia, Secu, Sihla, Sihăstria) și alte 10 schituri, Cetatea Neamț, patrimoniul natural și tradițiile locale alcătuiesc un ansamblu cultural și spiritual de o valoare deosebită. Participanții au subliniat importanța dialogului cu autoritățile locale, proprietarii de terenuri și comunitățile din zonă, astfel încât proiectul să fie înțeles și asumat la nivel local.

Demersul de includere a Peisajului în patrimoniul mondial UNESCO a fost inițiat în anul 2006 , iar în luna mai a acestui an, Ministerul Culturii a transmis oficial dosarul, marcând un pas important în procesul de evaluare. Între coordonatorii demersului se numără Sebastian Cătănoiu, directorul Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț.