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Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona

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Calendar Ortodox, 21 septembrie

Sfântul Apostol Codrat

Sfântul Apostol Codrat (sec. II, anul 130) – Sfântul Sfințit Mucenic Codrat, Episcop al Magneziei, a fost unul din cei 70 de ucenici ai Domnului. A propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Atena și Magnezia (Tesalia de răsărit). A suferit chinuri pentru propovăduirea Evangheliei și a suferit moarte martirică în timpul împăratului Adrian (117-138).

Tropar – Glas 3

Apostole Sfinte Codrat, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Astfel, Proorocul a fost trimis de către Dumnezeu să îndemne pe niniviteni la pocăință (cetatea Ninive, capitala imperiului asirian), acesta însă, nesocotește poruncile Lui. Încercând să fugă pe mare, Iona a fost înghițit de un chit (pește uriaș) în pântecele căruia a stat trei zile.

Rugându-se, a fost aruncat pe țărmul mării și a primit din nou poruncă de la Dumnezeu, de a merge în orașul Ninive (Iona 3, 4). Aici, Iona a prevestit distrugerea orașului, ninivitenii s-au pocăit, primind iertarea divină.

Troparul Sf. Proroc Iona (audio)

Ție se cuvine slavă Dumnezeul nostru Cel ce în pântecele chitului în adâncul mării nevătămat ai păzit pe Iona prin aceasta pre-nchipuind Învierea cea de a treia zi și cetatea Ninivei prin solirea lui de la pieire ai mântuit-o pentru rugăciunile lui Părinte Milostive mântuiește din greșale sufletele noastre.

Tot în această zi, Mineiul îi mai pomenește pe următorii:

  • Sf. Cuv. Iona Savaitul;
  • Sf. Mc. Evsevie;
  • Sf. Mc. și fraţi buni Evsevie, Nestavu și Zinon;
  • Sf. Ier. Meletie și Isachie, Episcopii Ciprului;
  • Sf. Mc. Prisc;
  • Sf. șase Mucenici care erau păzitori lui Maximian.
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