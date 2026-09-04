Gestionarea stresului, tema primei întâlniri din cadrul Ateneului Parohial „Sfântul Pantelimon”

Peste 70 de tineri și credincioși au participat miercuri la prima întâlnire din seria dialogurilor de toamnă organizate în cadrul Ateneului Parohial „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc din București. Întâlnirea, intitulată „Stresul”, a deschis o serie de dezbateri dedicate temei „Înșelării”, abordată din perspectivă duhovnicească și practică.

Invitata dialogului a fost Cristiana Bratu, antrenor sportiv, nutriționist și masterandă la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, specializarea „Misiunea Socială a Bisericii”.

În cadrul dialogului au fost abordate principalele surse de stres din societatea contemporană, precum efectele perioadei pandemiei, utilizarea excesivă a tehnologiei și dificultățile relaționale. Participanții au discutat despre impactul acestora asupra echilibrului emoțional și despre importanța cultivării discernământului și a vieții duhovnicești.

Părintele Bogdan-Aurel Teleanu, parohul Bisericii „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc, a subliniat că stresul cronic poate influența modul în care oamenii se raportează la cei din jur și la propriile decizii.

Exerciții practice și îndemn la echilibru

Participanților le-a fost explicat că stresul prelungit produce modificări și la nivel fiziologic, prin creșterea nivelului hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina.

În acest context, au fost prezentate exerciții simple de respirație și mișcare, despre care organizatorii au arătat că pot contribui la diminuarea tensiunii și la redobândirea echilibrului fizic și emoțional, alături de rugăciune și viața duhovnicească.

După întâlnire, tinerii au pregătit ghiozdane și rechizite pentru copiii proveniți din familii defavorizate, răspunzând apelului Protoieriei Sector 2 Capitală. O parte dintre participanți au luat parte apoi la Marșul Torțelor organizat în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox – ITO 2026, unde s-au alăturat miilor de tineri prezenți la manifestare.

Seria dialogurilor organizate la Ateneul Parohial „Sfântul Pantelimon” continuă vineri, când tema întâlnirii va fi „Trauma”, iar invitat va fi psihologul clinician și psihoterapeutul Daniel Stoica.