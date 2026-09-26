Ziua Internațională a Munților Carpați este celebrată în cele șapte țări care au aderat la Convenția Carpaților

Ziua Internațională a Munților Carpați, marcată anual în data de 26 septembrie, a fost instituită de țările semnatare ale Convenției Carpaților (2006): Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia.

Scopul zilei este de a conștientiza societatea cu privire la importanța acestui lanț muntos de aproximativ 1.500 de kilometri lungime.

Convenția Carpaților s-a reunit în perioada 7-8 septembrie 2026 la Viena, unde au fost discutate măsuri comune pentru consolidarea conservării biodiversității și a parteneriatelor regionale.

Natură și cultură

Carpații reprezintă unul dintre cele mai importante ecosisteme montane ale Europei și adăpostesc importante specii de animale ca ursul brun, lupul și râsul.

Carpații au avut un rol important în formarea și păstrarea identității culturale a comunităților care trăiesc în regiune. De aceea, tema din acest an a zilei este marcată în Ucraina sub titlul: „Obștile crescătorilor de bovine: Unde natura întâlnește cultura”.

Carpații, o treime din suprafața României

Cea mai mare porțiune a Carpaților se regăsește pe teritoriul României, ocupând aproximativ o treime din suprafața țării.

Pentru România, Carpații sunt și loc de refugiu pentru obști monahale și biserici retrase, multe așezate în locuri în care frumusețea peisajului se împletește cu istoria și viața spirituală a comunităților.

Un cunoscut pelerinaj are loc anual, de Schimbarea la față, pe Muntele Ceahlău, unde Schitul Stănile se află la altitudinea de aproximativ 1250 metri, iar Mănăstirea Ceahlău la 1800 metri.