Ziua Mondială a Munților Carpați: Natură, cultură și conectare

„Natură, cultură și conectare” este tema din acest an a Zilei Mondiale a Munților Carpați, marcată anual în 26 septembrie, pentru a celebra identitățile, peisajele și tezaurul natural pe care îl reprezintă acest lanț muntos.

Cele mai frumoase activități care se pot organiza pentru a marca această zi sunt drumețiile montane.

România a ratificat în octombrie 2006 Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, convenție adoptată de toate cele șapte state străbătute de lanțul muntos: Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia.

Membrii Convenției au decis ca activitățile dedicate Zilei Mondiale a Munților Carpați să fie coordonate de Rețeaua de Experți pentru Educație în spiritul Dezvoltării Durabile (ESD) din Carpați.

Știați că…?

Munții Carpați formează cel mai lung lanț muntos situat în întregime pe continent european, cu o lungime de 1.500 de kilometri.

Țara noastră deține 40% din lanțul carpatic, aproape o treime din suprafața României fiind ocupată de Munții Carpați.

În Carpați trăiesc circa 1.350 de specii de plante și animale, dintre care 116 sunt endemice – specii care se regăsesc exclusiv într-o regiune și care necesită o atenție specială, având în vedere caracteristicile habitatului lor.

Aproximativ două milioane de români trăiesc în zona montană, în aproximativ 745 de localități.

