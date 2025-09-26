Ziua Mondială a Munților Carpați: Natură, cultură și conectare

„Natură, cultură și conectare” este tema din acest an a Zilei Mondiale a Munților Carpați, marcată anual în 26 septembrie, pentru a celebra identitățile, peisajele și tezaurul natural pe care îl reprezintă acest lanț muntos.
Cele mai frumoase activități care se pot organiza pentru a marca această zi sunt drumețiile montane.
România a ratificat în octombrie 2006 Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, convenție adoptată de toate cele șapte state străbătute de lanțul muntos: Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia.
Membrii Convenției au decis ca activitățile dedicate Zilei Mondiale a Munților Carpați să fie coordonate de Rețeaua de Experți pentru Educație în spiritul Dezvoltării Durabile (ESD) din Carpați.
Știați că…?
- Munții Carpați formează cel mai lung lanț muntos situat în întregime pe continent european, cu o lungime de 1.500 de kilometri.
- Țara noastră deține 40% din lanțul carpatic, aproape o treime din suprafața României fiind ocupată de Munții Carpați.
- În Carpați trăiesc circa 1.350 de specii de plante și animale, dintre care 116 sunt endemice – specii care se regăsesc exclusiv într-o regiune și care necesită o atenție specială, având în vedere caracteristicile habitatului lor.
- Aproximativ două milioane de români trăiesc în zona montană, în aproximativ 745 de localități.
Foto credit: Pixabay