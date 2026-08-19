Crucea Roșie Bavaria susține comunitățile vulnerabile din Arhiepiscopia Sibiului printr-o nouă acțiune socială

Crucea Roșie Bavaria susține comunitățile vulnerabile din Arhiepiscopia Sibiului printr-o nouă acțiune social-filantropică.

Delegația germană, formată din șapte voluntari și coordonată de Harry Hoffmann, a fost primită marți de părintele misionar Tiberiu Kiss, reprezentant al Departamentului de Asistență Socială al eparhiei.

Membrii Crucii Roșii Bavaria au adus produse destinate beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice din Agnita și elevilor Școlii Gimnaziale din Brădeni și ai Școlii nr. 2 din municipiul Sibiu.

Pentru unitățile de învățământ au fost pregătite materiale didactice și de papetărie, bănci ajustabile și articole de îmbrăcăminte și igienă. Persoanele vârstnice au primit paturi specializate pentru cei cu deficiențe locomotorii și aparatură medicală.

Acțiunea a fost derulată de Departamentul de Asistență Socială al Arhiepiscopiei Sibiului împreună cu Asociația „Humanitare Hilfe” a Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen din Germania.

O colaborare de peste trei decenii

Rodica Leporda, reprezentanta Asociației „Humanitare Hilfe”, a evidențiat importanța acțiunilor desfășurate în acest an și implicarea voluntarilor în pregătirea transportului destinat României.

„Amploarea este foarte mare pentru că anul acesta am avut mai multe proiecte. Întâi și întâi am trimis 1.000 de paturi de spital în Ucraina și a fost pregătită acțiunea noastră care se derulează acum. Echipa din landul Bavaria, raionul Neuburg-Schrobenhausen, a fost cea care a pregătit acțiunea pentru România. La încărcarea a 6,5 tone produse de ajutor umanitar au participat șapte oameni”, a declarat Rodica Leporda pentru Radio Trinitas.

Printre bunurile transmise se numără aparate de oxigen, seringi, cărucioare pentru persoane cu dizabilități, materiale de igienă și paturi pentru copii.

Asociația „Humanitare Hilfe” desfășoară acțiuni umanitare în România din anul 1990. Colaborarea cu Arhiepiscopia Sibiului a început în anul 2007.

Foto credit: Mitropolia Ardealului