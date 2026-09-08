Eugeniu Carada, întemeietorul BNR, va fi omagiat de instituție printr-o bancnotă aniversară

Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României (BNR), va fi omagiat de instituție la 190 de ani de la nașterea sa printr-o bancnotă aniversară, care va fi lansată în circuitul numismatic în 14 septembrie.

Noua emisiune are valoarea nominală de 100 de lei și este tipărită pe suport de polimer, având dimensiuni identice cu cele ale bancnotei cu aceeași valoare aflate în circulație. Tirajul aprobat este de 16.000 de exemplare.

Pe avers este reprezentat portretul lui Eugeniu Carada, însoțit de semnătura și numele acestuia, precum și de anii „1836-1910”. Compoziția include și o imagine a Sălii Ghișeelor din Palatul Vechi al BNR, alături de elemente specifice instituției, precum sigla Băncii Naționale și stema României.

Reversul prezintă Palatul Vechi al Băncii Naționale a României și Sala de Consiliu, în cadrul unei compoziții care reunește mai multe elemente grafice și de siguranță.

Emisiunea beneficiază de o fereastră transparentă complexă, cu portret multiton și element OVMI, precum și de alte elemente de securitate destinate prevenirii falsificării.

Bancnotă cu putere circulatorie

Deși este destinată colecționarilor, noua emisiune are putere circulatorie pe teritoriul României. BNR va pune în vânzare 1.000 de coli speciale, fiecare alcătuită din patru bancnote aniversare. Acestea vor fi însoțite de certificat de autenticitate și introduse într-un plic personalizat.

Prețul unui exemplar este de 240 de lei, sumă care include TVA și pliantul de prezentare. Coala specială cu patru bancnote va putea fi achiziționată la prețul de 840 de lei.

Vânzarea produselor va în ziua de 15 sepembrie prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Informațiile privind achiziționarea emisiunii sunt disponibile în secțiunea Numismatica de pe site-ul Băncii Naționale a României.

Eugeniu Carada

Eugeniu Carada s-a născut la Craiova, în data de 29 noiembrie 1836, într-o familie înstărită. A urmat studiile la Paris, unde a intrat în contact cu ideile liberale ale epocii și cu personalități precum Edgar Quinet și Michel Chevalier. Revenit în țară, s-a apropiat de liderii mișcării liberale și unioniste, între care C.A. Rosetti și Ion C. Brătianu.

Implicarea sa politică s-a legat de proiectele care au urmărit consolidarea Unirii Principatelor și afirmarea intereselor naționale. Carada a susținut ideea aducerii unui principe străin după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, contribuind în 1866 la pregătirea venirii în România a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen.

În timpul Războiului de Independență, Eugeniu Carada s-a implicat în susținerea efortului militar al României, contribuind la mobilizarea de oameni și la procurarea de arme și provizii. Activitatea sa publică a fost legată, în ansamblu, de consolidarea statului român și de afirmarea independenței dobândite în 1877. Ulterior, însă, s-a numărat printre cei care au contestat domnia acestuia.

O etapă importantă a activității sale a fost legată de construirea sistemului financiar modern al țării. În 1880, s-a numărat printre personalitățile implicate în înființarea Băncii Naționale a României, alături de Ion C. Brătianu. Eugeniu Carada a trecut în veșnicie la București, în ziua de 10 februarie 1910.