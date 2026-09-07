Un fragment din lemnul Sfintei Cruci va fi adus la hramul Mănăstirii Brazi din Vrancea

Un fragment din lemnul Sfintei Cruci va fi adus la Mănăstirea Brazi din Vrancea în perioada 21-22 septembrie, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie, ocrotitorul așezământului monahal.

Acesta va fi adus de o delegație din Grecia condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Barnaba, Mitropolit de Neapoli și Stavroupoli (Biserica Greciei).

Programul liturgic va începe luni, 21 septembrie, la ora 17:00, cu primirea delegației și procesiunea cu lemnul Sfintei Cruci. În continuare va fi oficiată slujba Privegherii, unită cu Utrenia praznicului Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi.

Marți, 22 septembrie, programul va începe la ora 08:00 cu Acatistul sfântului, iar de la ora 08:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie de către Mitropolitul Barnaba de Neapoli și Stavroupoli, împreună cu Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului și Vrancei și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Scurt istoric

Mănăstirea Brazi, aflată în apropierea orașului Panciu, își are originea în secolul al 17-lea, când călugării Sava și Teofilact au zidit o biserică subterană păstrată până astăzi. Aici a trăit Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie, fost mitropolit al Moldovei, care a fost ucis de tătari în toamna anului 1694 pentru că a refuzat să le predea obiectele sfinte.

Așezământul monahal are și o importantă dimensiune culturală. Aici a fost înmormântat scriitorul Ioan Slavici în anul 1925, iar înainte de cel de Al Doilea Război Mondial, Gala Galaction și Vasile Radu au lucrat la Mănăstirea Brazi la o nouă traducere a Sfintei Scripturi.

Mănăstirea a fost desființată în 1959 de regimul comunist și redeschisă în 1990. După căderea regimului comunist au început lucrările de construcție a noi paraclise și a bisericii mari, care a fost sfințită în 22 septembrie 2014.