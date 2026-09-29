În nordul Greciei au fost descoperite moaștele unei mucenițe: Sfânta Hrisi

Moaștele unei neomartire de secol al XVIII-lea au fost descoperite recent într-un sat din regiunea Pella, în nordul Greciei, anunță Ortodoxia News Agency.

Numele ei – Hrisi (neogreacă „De aur”) – coincide cu cel al satului unde moaștele au fost descoperite lângă o biserică din ruinele vechii cetăți.

Moaștele curate și izvorând o plăcută mireasmă au fost certificate în laboratoare specializate din Germania, care au atestat că aparțin unei tinere de aproximativ 17 ani, care a murit în jurul anului 1795.

Se apropie sărbătoarea sfintei

„Biserica va cinsti peste câteva zile – mai precis pe 13 octombrie – memoria Sfintei Hrisi, care, în fața teribilelor chinuri la care a fost supusă de turci, nu s-a lepădat de Hristos”, a transmis Mitropolitul Ioil de Edessa, Pella și Almopia (Biserica Greciei).

„Sărbătoarea din acest an va avea un caracter special, întrucât în această zi va avea loc și aducerea sfintelor ei moaște.”

Viața sfintei va fi prezentată în curând într-un documentar care va fi difuzat de Pemptousia TV, postul de televiziune fondat de Mănăstirea Vatoped.

O martiră de acum două secole

Sfânta s-a născut într-o familie săracă și mai avea trei surori. Era frumoasă atât trupește, cât și sufletește. Într-o zi, în timp ce strângea lemne pentru foc împreună cu alte femei, a fost răpită de un turc, care a vrut să o convertească la Islam și să și-o facă soție.

„Eu Îl cunosc doar pe Hristos ca Mire al meu, pe Care nu-L voi lepăda nici dacă mă sfâșiați”, i-a spus tânăra, în ciuda rugăminților familiei, care o implorau să-și salveze viața pământească. „Tatăl meu este Domnul meu Iisus Hristos, mama mea este Maica Domnului, iar frații și surorile mele sunt Sfinții Bisericii noastre”, a mai spus sfânta.

A luat cununa muceniciei în 13 octombrie 1795, după cumplite chinuri, fiind la sfârșit tăiată în bucăți cu cuțitele.

Unica biserică închinată sfintei se află în satul ei natal, Hrisi.