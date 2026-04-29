Lectura din copilărie îmbunătățește dezvoltarea creierului și starea psihică, arată un studiu publicat la Cambridge

Lectura din copilărie îmbunătățește dezvoltarea creierului și starea psihică, potrivit unui studiu publicat de un colectiv de autori de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie.

Studiul a analizat datele a peste 10.000 de adolescenți din Statele Unite, folosind metode statistice complexe și imagistică cerebrală pentru a evalua legătura dintre lectura de plăcere din copilărie și dezvoltarea ulterioară.

Cercetătorii au constatat că lectura începută devreme este asociată cu rezultate mai bune la testele cognitive și cu mai puține probleme de sănătate mintală în adolescență. De asemenea, acești copii prezintă o dezvoltare mai accentuată a unor regiuni ale creierului implicate în limbaj, memorie și procesare emoțională, iar aceste diferențe sunt corelate cu performanțele cognitive și starea psihică.

Analizele pe termen lung arată că lectura de plăcere din copilărie contribuie la dezvoltarea gândirii și la reducerea problemelor de atenție în timp. Potrivit autorilor, un nivel de aproximativ 12 ore de lectură pe săptămână este optim pentru dezvoltarea cognitivă.

Studiul evidențiază și faptul că acest obicei este influențat atât de factori genetici, cât și de mediul în care cresc copiii, mediul familial și educațional având un rol important.

Autorii concluzionează că lectura timpurie are un impact semnificativ asupra dezvoltării creierului, performanței cognitive și echilibrului emoțional, fiind un factor important pentru bunăstarea pe termen lung.

