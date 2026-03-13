Studiu: 70% dintre tinerii români consideră familia principalul sprijin și cea mai importantă valoare din viața lor

Familia rămâne cel mai important sprijin pentru majoritatea tinerilor români, relevă un studiu realizat de World Vision România, informează Radio România.

70% dintre tinerii intervievați consideră familia drept cea mai importantă valoare din viața lor, urmată de sănătate, dragoste și relații apropiate.

Potrivit sursei citate, studiul subliniază și felul în care tinerii percep respectul în familie. Mulți dintre aceștia spun că nu ar accepta comportamente precum cuvintele jignitoare, violența verbală, minciuna și nepăsarea.

De asemenea, majoritatea tinerilor (92%) consideră că femeile și bărbații ar trebui să împartă, în mod egal, responsabilitățile în casă.

Datele prezentate relevă importanța familiei în ceea ce privește siguranța copiilor în mediul online.

Comunicarea dintre părinți și copii este esențială

Cătălina Surcel, director al Asociației „Telefonul Copilului”, a afirmat că este esențial ca tinerii să aibă încredere în părinți, pentru a putea discuta despre problemele întâmpinate în mediul online.

Ea a avertizat că, de multe ori, copiii evită să vorbească despre astfel de situații, de teamă că părinții vor avea o reacție exagerată. Cei mai mulți tineri doresc doar sprijin din partea părinților și a celorlalți membri ai familiei pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă.

În alte ocazii, tinerii nu vorbesc cu părinții de teama de a nu-i supăra sau de a nu pierde încrederea și aprecierea acestora.

Comunicarea constantă și sinceră între părinți și copii este considerată cheia rezolvării problemelor din mediul digital și din viața de zi cu zi, afirmă sursa citată.

Concluziile studiului World Vision România sunt susținute de campania „Stai Sigur pe Net”, derulată de Radio România, care atrage atenția asupra riscurilor din mediul online și asupra rolului esențial pe care familia îl are în protejarea adolescenților.

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