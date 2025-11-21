Un monument dedicat unui erou al românilor va fi restaurat. Proiectul va costa peste un milion de euro

Ansamblul monumental de la Roșcani (județul Galați), dedicat Domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz, va fi restaurat și readus la viață printr-un proiect amplu, care va costa peste un milion de euro, a anunțat președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Proiectul este intitulat „Istoria care ne unește” și este derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos” și Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova, fiind finanțat din fonduri europene.

Planurile includ restaurarea completă a statuii lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani, ridicată în 1976 pentru a comemora împlinirea a patru secole de la bătălia de la Roșcani. Se vor reface și platforma care include cele trei terase și scara monumentală cu 28 de trepte, precum și întreaga zonă înconjurătoare, inclusiv parcarea și căile de acces.

Ioan Vodă cel Viteaz a fost Domn al Moldovei între februarie 1572 și iunie 1574 și a rămas în conștiința națională pentru curajul cu care s-a luptat cu Imperiul Otoman.

Domnitorul a avut parte de o moarte martirică: a preferat să se predea otomanilor pentru a salva viețile oștenilor săi.

Istoria care ne unește

„A avut o domnie scurtă, dar o domnie în care a încercat să reia tradițiile de luptă şi faptele de vitejie ale marelui Ştefan, străbunul său, pe care le-a îmbogățit în scurta sa domnie aşa cum a putut”, menționează Arhid. Vasile M. Demciuc pe siteul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Astăzi a fost lansat proiectul Istoria care ne unește, prin care Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos și Consiliul Raional Cahul, a obținut o finanțare europeană de peste un milion de euro pentru restaurarea complexului monumental de la Roșcani, dedicat lui Ioan Vodă cel Viteaz. Trebuie să ne cunoaștem istoria și să fim mândri de trecutul nostru.”

„Prin acest proiect este readusă în prim-plan figura eroică a lui Ioan Vodă cel Viteaz – domn al Moldovei între 1572 și 1574, simbol al curajului și al luptei împotriva dominației otomane – și este redat comunităților de pe ambele maluri ale Prutului un important reper identitar”, a transmis Costel Fotea, într-o declarație de presă, citată de Agerpres.

Pe lângă restaurarea monumentului, proiectul mai include și 12 evenimente culturale comune România – Republica Moldova.

Foto credit: Consiliul Județean Galați

